Sporting 4-0 Bodø/Glimt: el equipo portugués dio vuelta el 0-3 de la ida, con un gol de Araújo, que es figura

La UEFA Champions League define sus primeros clasificados a los cuartos de final. Sporting con Maximiliano Araújo de titular, logró remontar el 0-3 de la ida ante el Bodø/Glimt y por el momento es el héroe con el gol que le da la clasificación a su equipo en el alargue.

El equipo portugués fue superior desde el arranque, generó peligro sobre el arco de Nikita Haikin, que se transformó en figura. Los noruegos, que bajaron el bloque, tuvieron alguna situación en cancha abierta, la más clara en manos de su goleador, Kasper Høgh, que remató desviado. Pero fue Sporting quien abrió la cuenta, tras un centro de Francisco Trincão, que cabeceó a gol Gonçalo Inácio.

Bodø/Glimt cerró el tiempo con más peligro, tras un cabezaza al travesaño de Odin Bjørtuft, y tras una serie de rebotes Jens Petter Hauge remató desviado.

Si bien la visita intentó jugar más adelantada en la segunda mitad, y los espacios los aprovechó Geny Catamo, que filtró una pelota notable para Luis Díaz, que asistió a Pedro Gonçalves, que entró por el segundo palo, para empujar la pelota al segundo gol.

De ahí en más, Sporting inclinó definitivamente la cancha y logró llegar al empate a los 78', tras un centro de Iván Fresneda, que pegó en la mano abierta de Fredrik André Bjørkan. Tras revisión en el VAR se sancionó penal, que Suárez cambió por gol, y por el empate en la serie.

El equipo local no sacó el pie del acelerador y forzó a Haikin, que metió dos muy buenas atajadas, e incluso Nuno Santos estuvo muy cerca de anotar, tras un tiro cruzado al palo. Tras aguantar el sacudón, el juego bajó su vértigo, y ambos se fueron al alargue.

Araújo convirtió en los primeros minutos del alargue, tras una buena jugada por izquierda, donde Trincão asistió al uruguayo, que con un buen remate de pierna izquierda, anotó al primer palo.