La broma de Fermín López a Ronald Araujo por el partido Uruguay-España en el Mundial 2026

El viernes 26 de junio se van a enfrentar la selección de Uruguay contra España por la fase de grupos del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, en un partido que seguramente sea definitorio porque será la tercera y última fecha del grupo H.

Es decir que pueden llegar los dos clasificados y definir el primer y segundo lugar de dicho grupo, que condicionará el rival de 16avos de final, o bien definir la clasificación de uno u otro.

A ese encuentro se refirió el español Fermín López, luego de la goleada del Barcelona 7-2 sobre el Newcastle United por octavos de final de la UEFA Champions League, y bromeó sobre una probable apuesta con su compañero de equipo y capitán Ronald Araujo.

Ronad Araujo ante Harver Barnes en el partido entre Barcelona y Newcastle por los octavos de final de la UEFA Champions League. Foto: AFP

"Será un partido lindo, entre dos selecciones muy fuertes y la verdad que lo disfrutaremos mucho seguro y ojalá ganemos nosotros", dijo entre risas el mediocampista español en diálogo con el periodista uruguayo Enzo Olivera de TNT Sports.

Y enseguida, consultado por si habrá alguna apuesta con Araujo por ese partido de fase de grupos del Mundial 2026, bromeó: "Sí, habrá, habrá algo".

López fue titular en el equipo que conduce el alemán Hansi Flick y salió a los 66' por Dani Olmo, mientras que Araujo ingreó a los 22' por Eric García, que salió lesionado. Apenas ingresó, le dieron la cinta de capitán al uruguayo.

El grupo H del Mundial 2026, Uruguay lo comparte con Cabo Verde y Arabia Saudita, además de España.

La Celeste de Marcelo Bielsa debuta el 15 de junio frente a Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami, mismo escenario de la segunda fecha, cuando juega frente a Cabo Verde el 21 de junio.