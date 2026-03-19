Con la vuelta al ruedo local de Nacional, se juega la fecha completa de la Liguilla: hora y dónde ver

La Liga Uruguaya de Básquetbol tendrá la disputa de la fecha 4 de la Liguilla, donde destaca la vuelta al plano local de Nacional, que visita a Hebraica Macabi en el Estadio Romeo Schinca en un partido clave en la lucha por el segundo puesto. Por su parte, Peñarol irá al Juan Francisco Canil, a enfrentar a un Malvín en racha, uno de los invictos de esta fase. El otro es Aguada, que recibe a un Defensor Sporting, que parece despedirse de la lucha por el segundo lugar, pero precisa sumar, en busca del cuarto, para conseguir ventaja en los cuartos de final.

El Bolso no tuvo actividad nacional todavía, posterior al parate de selecciones, debido a su exitosa participación en la Basketball Champions League Americas. El último encuentro del tricolor por la LUB, había sido en su visita a Cordón por la última fecha del Clasificatorio, donde consiguió un holgado triunfo. En frente tendrá a un rival que viene de capa caída, con dos derrotas consecutivas que comprometieron su situación de escolta. Recordar que el segundo puesto, garantiza ventaja de localía hasta las semifinales. Arbitrarán Andrés Bartel, Gonzalo Salgueiro y Christian Barreiro.

Peñarol se recuperó de su derrota ante Aguada, con un ajustado triunfo sobre un Defensor Sporting diezmado. De ganar, el Mirasol puede quedar muy cerca de asegurar el primer lugar, pero en frente tendrá a uno de los invictos de la Liguilla, Malvín, que arrastra tres triunfos consecutivos, ante Unión Atlética, Hebraica Macabi y Defensor Sporting. Impartirán justicia Andrés Laulhe, Adrián Vázquez y Andrés Bustelo.

En el Estadio Propio Aguatero se enfrentan dos equipos con realidades diferentes. Aguada, que metió pleno de victorias en la Liguilla, recibe a Defensor Sporting, que aún no ha ganado. Casualmente, la última derrota del rojiverde fue ante el Fusionado, quien sumó precisamente su victoria más reciente ante el equipo de la Avenida San Martín, en la última fecha del clasificatorio, que le valió la clasificación a la parte alta. Con Diego Vadell en el banco, el equipo que será local aún no ha conocido la derrota, mientras que los dirigidos por Gonzalo Brea, vienen de recuperar a Federico Soto y esperan por la vuelta de Néstor Colmenares, que es un probable para el partido de fondo. Arbitrarán Julio Dutra, Aline García y Martín Rial.

Hora y dónde ver la fecha 4 de la Liguilla

El encuentro entre Aguada y Defensor Sporting, que cerrará la jornada a las 21:15 horas, será emitido a través de VTV Plus, canal que se encuentra en la grilla de programación de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo, y por Antel TV gratis, para usuarios conectados a redes de Internet de la empresa de telecomunicaciones uruguaya.

Además, este y los dos encuentros que incian a las 20:15, serán emitidos por Básquet Pass, la plataforma de streaming que transmite todos los encuentros de la Liga Uruguaya de Básquetbol.