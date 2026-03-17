LUB en vivo: Goes y Cordón dieron vuelta sus partidos; Urunday inicia al frente ante la UA

El Reclasificatorio de la Liga Uruguaya de Básquetbol juega completa su cuarta fecha. Dos partidos se jugarán a las 20:15 horas. Cordón y Welcome se miden en una final por el descenso en el Julio Zito. Arbitran Alejandro Sánchez Varela, Gastón Rodríguez y Vivian García. Además, En Villa Biarritz, Biguá que busca abrochar matemáticamente su lugar a la postemporada, recibe a Goes, que intenta ganar para quedar cerca de salvarse. Imparten justicia Julio Dutra, Mauricio Correa y Esteban Ribas. A la hora 21:155, en la Avenida Joaquín Suárez, Urunday Universitario busca quedar a tiro de los cuartos de final, recibiendo a su perseguidor, Unión Atlética, que no quiere dejar escapar el tren. Los árbitros son Diego Ortiz, Carlos Romero y Valentina Dorrego.

Los tres partidos son emitidos a través de Básquet Pass, la plataforma de stremaing que pasa todos los partidos del torneo.

Además, el juego entre Urunday Universitario y Unión Atlética lo transmite VTV Plus, canal que se encuentra en la grilla de programación de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo, y por Antel TV va gratis, para los usuarios conectados a redes de Internet de la empresa de telecomunicaciones uruguaya.

Cordón 66-65 Welcome en vivo:

El del Puente tuvo un mejor inicio, con Tevin Glass siendo el gran líder desde su uno contra uno, pero la "W" elevando el ritmo, trajo rápido el juego. Pero Rob Perry agregó su generación, para darle al local ventaja de tres al primer descanso, 24-21.

Con un Rashad Hassan intratable desde el posteo, Welcome pasó. En transición, la "W" agregó más de Hassan y triples de Santiago Moglia, con los que abrió seis. Ganando verticalidad, Cordón logró cerrar a cuatro el primer tiempo, 45-41.

Gustavo Barrera agigantó su figura desde la generación y agregando triples de Juan Martín Ortiz, Welcome estiró por encima de los 10. Pero la visita perdió eficiencia y Cordón con corridas, lo trajo rápido. Alphonso Willis lideró los contraataques y Perry con una bandeja coronó la reacción, dando vuelta el partido. Welcome, que al no permitir corridas, mejoró su eficiencia defensiva, pasó con triple de Ángel Arévalo. Facundo Medina contestó a tiempo con bombazo, dándole la ventaja a su equipo al último descanso, 66-65.

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Biguá 69-71 Goes en vivo:

El partido tuvo un inicio tremendo del Pato con el triple, pero Akia Pruitt llevó parejo el partido. Cuando Goes pudo sumar aciertos de afuera, lo dio vuelta. Sin embargo, Deshone Hicks se encendió para recuperar el liderazgo. Nicolás Catalá y Matías Espinosa agregaron más triples, que redondearon un brutal 8/13, que estiró a ocho la diferencia (32-24), al cierre del primer cuarto.

Si bien Goes intentó traerlo, no fue consistente atrás ante un rival que lo siguió dañando de afuera. El Misionero tuvo un gran momento de Troy Cracknell, pero la mano de Gonzalo Iglesias hizo imposible la reacción. El interno de la selección elevó los porcentajes de su equipo con un soberbio 5/7, para sostener prácticamente la renta al entretiempo, con un score de 55-48.

Justin Strings lideró a su equipo que se puso a tiro. A diferencia del primer tiempo, el Pato encontró como bancar a su rival con la verticalidad de sus extranjeros. Pero Biguá se cargó rápido de faltas y Goes, con libres, lo revirtió. 71-69 lideró el Misionero, con 10 por jugar.

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Urunday Universitario 5-2 Unión Atlética en vivo:

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