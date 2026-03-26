Tras triunfo de Peñarol ante Boston River, mirá cómo quedaron las tablas del Torneo Apertura y del Descenso

Peñarol cumplió con su objetivo, ya que superó 2-0 a Boston River en el Campeones Olímpicos de Florida por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026. El primer tanto lo hizo Eduardo Darias para que el Mirasol quede en lo más alto del primer certamen de la temporada.

El gol del número 13 se orquestó en el minuto seis. Fue muy festejado por el futbolista de 28 años y por todos sus compañeros, debido a que está volviendo tras superar la rotura de ligamentos en la rodilla derecha.

El gol de la tranquilidad llegó de la mano de Matías Arezo en el minuto 80 para sellar la victoria del conjunto mirasol en el Campeones Olímpicos de Florida. El atacante de 23 años alcanzó su sexto gol en la temporada tras nueve partidos disputados.

De esta manera, el elenco que conduce Diego Aguirre alcanzó la cima del Torneo Apertura de forma solitaria. Aunque esto podría cambiar si este jueves Racing supera a Progreso en el Parque Roberto, a partir de la hora 13:00.

Diego Aguirre, director técnico de Peñarol, en el Campeones Olímpicos de Florida. Foto: Estefanía Leal.

Si la Escuelita de Sayago vence al Gaucho del Pantanoso alcanzará al Mirasol en lo más alto del primer torneo corto de la temporada, los dos quedarán con 16 unidades.

Cabe destacar que en la próxima fecha Peñarol se medirá ante Racing el domingo 29 de marzo en el Estadio Campeón del Siglo, desde la hora 19:30. Un duelo importante entre dos protagonistas del Torneo Apertura.

Por el descenso Albion sumó tres puntos muy importantes: doblegó 2-1 a Wanderers. El Pionero consiguió su tercera victoria en el Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026, mientras que el Bohemio se complica aún más en su misión por evitar el descenso a la Segunda División Profesional.

Andrés Romero y Leandro Zazpe en el partido entre Albion y Wanderers por el Apertura. Foto: Ignacio Sánchez | El País

Otro que logró una victoria clave por la permanencia fue Cerro al superar 1-0 a Juventud de Las Piedras en el Luis Tróccoli. Fue el debut de Alejandro Apud al mando del elenco villero para que pudiera alcanzar su primer triunfo oficial en el año.

Tras su buen andar internacional, que le permitió acceder a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Juventud de Las Piedras no levanta. El pedrense quedó en la última posición del Torneo Apertura con cuatro puntos debido a una victoria, un empate y seis derrotas.

Tabla del Torneo Apertura

Tabla del Descenso

Así sigue la octava fecha del Torneo Apertura

JUEVES 26

Racing vs. Progreso

Hora: 13:00

Estadio: Parque Roberto

Árbitro: Andrés Matonte.

Asistentes: Sebastián Silvera, Heber Godoy.

Cuarto: Jonathan de León.

VAR: Diego Riveiro, Christian Ferreyra.

Danubio vs. Defensor Sporting

Hora: 16:00

Estadio: María Mincheff de Lazaroff

Árbitro: Javier Burgos.

Asistentes: Martín Soppi, Marcos Rosamen.

Cuarto: Kevin Fontes.

VAR: Diego Dunajec, Santiago Fernández.