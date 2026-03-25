Cerro vs. Juventud en vivo por el Apertura: el Villero busca su primera victoria en el debut de Apud

Duelo de necesitados en el Monumental Luis Tróccoli cuando se enfrenten el local Cerro y Juventud de Las Piedras por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya. La victoria es una necesidad absoluta para los dos. El Villero busca su primer triunfo con el debut de su nuevo entrenador, mientras que el pedrense, que solo le ganó a Nacional en este torneo, quiere sumar de a tres para no complicarse cuando siga su doble competencia en la Copa Sudamericana.

Alejandro Apud en su debut deberá rearmar el equipo debido a la suspensión de Agustín Miranda y las lesiones de Nahuel Sena y Emiliano Sosa, tres futbolistas que fueron titulares en la derrota con Peñarol. Por su parte, el argentino Sebastián Méndez se encuentra en una situación similar, ya que hoy el pedrense no tendrá a Sebastián Sosa, que sigue sin estar disponible, y a él se suman las ausencias de Rodrigo Chagas y Patricio Pernicone con lesiones musculares. Aún no está a la orden Federico Barrandeguy que se recupera de una lesión ligamentaria. Hoy vuelve Cerro al Tróccoli luego de los incidentes registrados post derrota con Peñarol cuando el plantel albiceleste arribó a su estadio y fue agredido por sus hinchas derivando en un altercado con la seguridad del club y posteriormente también con la policía.

Cerro vs. Juventud: alineaciones probables

Día. Miércoles 25 de marzo

Hora. 17:00

Torneo. Apertura, octava fecha

Transmite. DSports, Disney+, AntelTV, cableoperadores

Cerro. Fabrizio Correa; Damián Suárez, Alejo Macelli, Facundo Butti, Gianni Rodriguez; Emanuel Carlos, Rodrigo Mederos, Jairo Amaro, Alejandro Severo; Cristian Barros, Augusto Cambón.

DT. Alejandro Apud.

Juventud. Nicolás Rossi; Ignacio Mujica, Franco Risso, David Morosini, Emmanuel Más; Leonel Roldán, Ramiro Peralta,

Pablo Lago, Agustín Alaníz, Alejo Cruz, Bruno Larregui.

DT. Sebastián Méndez.

Árbitros: Augusto Olmos. Asistentes. Andrés Nievas, Amador de Prado. Cuarto. Federico Río. VAR: Daniel Fedorczuk, Richard Trinidad.