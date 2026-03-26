El importante acuerdo que alcanzó Peñarol con Platense y que beneficia a los hinchas en la Copa Libertadores

La Copa Libertadores está a la vuelta de la esquina para Peñarol, que se estrenará en el Grupo E el jueves 9 de abril visitando a Independiente Santa Fe en Bogotá, pero de cara a los partidos con Platense, el presidente Ignacio Ruglio dio a conocer este jueves un importante anuncio.

Es que el club uruguayo y el argentino se medirán el jueves 16 de abril en el Estadio Campeón del Siglo desde la hora 21:30 por la segunda fecha y luego se volverán a ver las caras en la cuarta jornada el jueves 7 de mayo desde las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de Vicente López.

Y de cara a esos encuentros, Ignacio Ruglio hizo público este jueves en sus estados de WhatsApp un anuncio importante que beneficia a los hinchas de los dos equipos.

“Hace unos minutos en reunión de trabajo con la gente de Platense (Arg), resolvimos dejar ambas cabeceras visitantes de nuestros estadios para público exclusivo de Platense en Montevideo y luego Peñarol en BsAs”, comenzó diciendo el titular aurinegro.

“Tendremos ambas parcialidades unas 5500 entradas disponibles para la visita en cada estadio y para evitar cruces de hinchas, evitamos compartir tribunas. Esto cuida a la gente que viaja siguiendo al equipo a otro país y tambien reduce riesgos de multas y cierres de cancha. En las próximas horas se comunicarán los detalles. Viva siempre Peñarol!!”, cerró diciendo el presidente Carbonero.

Estado de WhatsApp de Ignacio Ruglio tras cerrar acuerdo con Platense. Foto: Captura.

El calendario de Peñarol en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

El primer duelo del conjunto aurinegro será el jueves 9 de abril, a partir de la hora 23:00, frente al equipo cafetero Nemesio Camacho El Campín (ESPN y Disney+).

En la segunda fecha Peñarol jugará su primer encuentro como local en el Estadio Campeón del Siglo contra Platense, a partir de la hora 21:30, (ESPN y Disney+) el jueves 16 de abril.

Para la tercera jornada el conjunto carbonero visita el Neo Química Arena el jueves 30 de abril para poder medirse con el Corinthians, desde la hora 21:00, (ESPN y Disney+).

En la cuarta fecha el elenco de Aguirre viajará rumbo a Buenos Aires, Argentina, para enfrentar a Platense en el Ciudad de Vicente López, a partir de la hora 19:00, (ESPN y Disney+) el jueves 7 de mayo.

Las últimas dos fechas de la fase de grupos de la Copa Libertadores Peñarol las jugará en el CDS. El primero será el jueves 21 de mayo ante Corinthians, a la hora 21:30, (ESPN y Disney+).

El último choque que tendrá el aurinegro en la fase de grupos será ante Santa Fe el miércoles 27 de mayo, desde la hora 21:30.