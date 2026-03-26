Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Fútbol

Diego Aguirre: lo que le gustó de la victoria de Peñarol ante Boston River y contó cuándo vuelve Abel Hernández

“Me voy contento porque enfrentamos a un buen equipo en una cancha difícil”, enfatizó el director técnico tras el triunfo 2-0 ante el Sastre en el Campeones Olímpico de Florida.

El País
El País
25/03/2026, 22:51
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Diego Aguirre, DT de Peñarol, en el partido contra Boston River en el Florida.
Diego Aguirre, DT de Peñarol, en el partido contra Boston River en el Florida.
Foto: Estefanía Leal.

Peñarol trepó a la cima del Torneo Apertura, ya que superó 2-0 a Boston River. En ese sentido, el entrenador Diego Aguirre se refirió al buen triunfo mirasol en el Campeones Olímpicos de Florida. “Me voy contento porque enfrentamos a un buen equipo en una cancha difícil”, enfatizó en rueda de prensa el técnico.

La Fiera ahondó un poco más sobre la evolución de su equipo en la temporada: “Está faltando aprovechar las situaciones y lo bueno es que las estamos generando. El equipo se va encontrando y ahora a pensar en el domingo que es un partido difícil”.

Boston River 0-2 Peñarol: goles de Darias y Arezo, y penal atajado por Aguerre, para que el aurinegro sea líder

Mauricio Lemos y Franco Escobar salieron de la cancha sentidos y Aguirre explicó lo siguiente: “Fue simplemente por precaución. Mauricio viene tendiendo fútbol en los últimos partidos e hicimos la variante para que tuviera un descanso”.

Con este triunfo Peñarol quedó en la cima del Torneo Apertura con 19 unidades, aunque este jueves Racing puede alcanzarlo si derrota a Progreso en el Parque Roberto, a partir de la hora 13:00. Además, el domingo se medirán el Mirasol ante la Escuelita en el Campeón del Siglo, desde la hora 19:30.

Matías Arezo celebra su gol en Florida.
Matías Arezo celebra su gol en Florida.
Foto: Estefanía Leal.

“El domingo es un partido importante y van a estar a la orden todos los que estuvieron hoy”, señaló la Fiera y se refirió a la situación de Abel Hernández, quien estaría para retornar a las canchas tras su lesión en la rodilla que sufrió en el amistoso de verano ante River Plate argentino en el Campus. “Después Abel no va a estar para este, si para el próximo partido”, comentó.

Por lo tanto, la Joya no jugará el duelo ante Racing en el escenario carbonero, pero si estará a la orden para el choque ante Progreso en el Estadio Centenario, a la hora 19:00, el sábado 4 de abril por la décima fecha del Torneo Apertura.

Abel Hernández en el amistoso entre Peñarol e Independiente de Avellaneda.
Abel Hernández en el amistoso entre Peñarol e Independiente de Avellaneda.
Foto: Peñarol.

Ese será el último partido de Peñarol previo a su debut en la Copa Libertadores, ya que el jueves 9 de abril irá a Bogotá, Colombia, para medirse ante Independiente Santa Fe en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, a partir de la hora 23:00, (ESPN y Disney+) por la primera fecha del grupo E.

Además, habló sobre la lesión que marginó a Emanuel Gularte del partido ante Boston River. “Tuvo un tema muscular ayer (martes) en un entrenamiento y es una baja importante, seguro es un desgarro y lo vamos a perder unos cuantos partidos”, apuntó.

También mencionó los casos de Diego Laxalt y Lucas Hernández, quienes se recuperan de sus lesiones. “Laxalt y Lucas están bien, pero van a llegar para la Copa (Libertadores) y los partidos que vienen vamos a contar con ellos”, argumentó.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Torneo AperturaPeñarolBoston RiverDiego AguirreLiga AUF Uruguaya

Te puede interesar