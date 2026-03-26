Diego Aguirre: lo que le gustó de la victoria de Peñarol ante Boston River y contó cuándo vuelve Abel Hernández

Peñarol trepó a la cima del Torneo Apertura, ya que superó 2-0 a Boston River. En ese sentido, el entrenador Diego Aguirre se refirió al buen triunfo mirasol en el Campeones Olímpicos de Florida. “Me voy contento porque enfrentamos a un buen equipo en una cancha difícil”, enfatizó en rueda de prensa el técnico.

La Fiera ahondó un poco más sobre la evolución de su equipo en la temporada: “Está faltando aprovechar las situaciones y lo bueno es que las estamos generando. El equipo se va encontrando y ahora a pensar en el domingo que es un partido difícil”.

Mauricio Lemos y Franco Escobar salieron de la cancha sentidos y Aguirre explicó lo siguiente: “Fue simplemente por precaución. Mauricio viene tendiendo fútbol en los últimos partidos e hicimos la variante para que tuviera un descanso”.

Con este triunfo Peñarol quedó en la cima del Torneo Apertura con 19 unidades, aunque este jueves Racing puede alcanzarlo si derrota a Progreso en el Parque Roberto, a partir de la hora 13:00. Además, el domingo se medirán el Mirasol ante la Escuelita en el Campeón del Siglo, desde la hora 19:30.

Matías Arezo celebra su gol en Florida. Foto: Estefanía Leal.

“El domingo es un partido importante y van a estar a la orden todos los que estuvieron hoy”, señaló la Fiera y se refirió a la situación de Abel Hernández, quien estaría para retornar a las canchas tras su lesión en la rodilla que sufrió en el amistoso de verano ante River Plate argentino en el Campus. “Después Abel no va a estar para este, si para el próximo partido”, comentó.

Por lo tanto, la Joya no jugará el duelo ante Racing en el escenario carbonero, pero si estará a la orden para el choque ante Progreso en el Estadio Centenario, a la hora 19:00, el sábado 4 de abril por la décima fecha del Torneo Apertura.

Abel Hernández en el amistoso entre Peñarol e Independiente de Avellaneda. Foto: Peñarol.

Ese será el último partido de Peñarol previo a su debut en la Copa Libertadores, ya que el jueves 9 de abril irá a Bogotá, Colombia, para medirse ante Independiente Santa Fe en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, a partir de la hora 23:00, (ESPN y Disney+) por la primera fecha del grupo E.

Además, habló sobre la lesión que marginó a Emanuel Gularte del partido ante Boston River. “Tuvo un tema muscular ayer (martes) en un entrenamiento y es una baja importante, seguro es un desgarro y lo vamos a perder unos cuantos partidos”, apuntó.

También mencionó los casos de Diego Laxalt y Lucas Hernández, quienes se recuperan de sus lesiones. “Laxalt y Lucas están bien, pero van a llegar para la Copa (Libertadores) y los partidos que vienen vamos a contar con ellos”, argumentó.