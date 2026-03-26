Lemos salió sentido y genera preocupación en una zona de la cancha donde Peñarol tiene jugadores en sanidad

Mauricio Lemos encendió una nueva alarma en la sanidad de Peñarol. El defensor, que jugó su segundo partido consecutivo como titular, salió sentido en el tramo final del partido, cuando el aurinegro venciía 1-0 a Boston River. En su lugar ingresó Matías González, que en la temporada jugó dos partidos, los dos ingresando del banco suplentes en el segundo tiempo.

En caso de confirmarse la lesión, el defensor proveniente del Vasco da Gama, se sumaría a la lista de ausentes en ese sector. Emanuel Gularte sufrió una lesión muscular, mientras que Nahuel Herrera viene de ser intervenido quirúrgicamente en uno de sus hombros. La noticia positiva para el Carbonero es que Maximiliano Olivera —expulsado ante Cerro— volverá para la próxima fecha, al cumplir la mitad de la sanción y no ser reincidente. Además de González, en esa zona de la cancha Aguirre cuenta con Andrés Madruga, quien sumó esta noche su tercer partido en el banco aurinegro en el Torneo Apertura, con una sola presentación oficial, en la Supercopa Uruguaya, donde ingresó en el segundo tiempo frente a Nacional.

Lemos, que estuvo 78 minutos en cancha, produjo el penal a favor de Boston River por una mano que fue revisada por el VAR y confirmada por Mathías De Armas. Washington Aguerre se terminó quedando con el remate de Alexander González.

El encuentro finalmente se lo quedó Peñarol por 2-0, que había abierto la cuenta por intermedio de Eduardo Darias, mientras que Matías Arezo redondeó el score en el tramo final del segundo tiempo.

El Mirasol quedó como único líder a la espera del partido entre Racing y Progreso, donde el Cervecero buscará igualar al Carbonero, ganando su sexto partido consecutivo ante un Gaucho que está necesitado en la lucha por el descenso.

Precisamente al equipo de Sayago lo enfrentará Peñarol la próxima fecha, en el Estadio Campeón del Siglo.