Media hora fue suficiente para Matías Arezo: el goleador de Peñarol y un promedio de lujo en el aurinegro

"Necesitamos que los jugadores ganen minutos pensando en lo que viene. Esa es la razón por la que empieza jugando Facundo (Batista)”, fue el argumento que dio Diego Aguirre para explicar la ausencia desde el arranque de Matías Arezo en el ataque de Peñarol. “Facu no ha tenido la posibilidad de ser titular desde que arrancó”, agregó el entrenador.

Matías Arezo, que ya demostró que quiere jugar todos los minutos que pueda y no estuvo muy convencido cuando Aguirre lo sacó ante Cerro a falta de 10 minutos, esta vez tuvo que esperar en el banco de suplentes, pero eso no impidió que de todas maneras fuera protagonista.

Es que más allá del gol de Eduardo Darias que abrió el marcador y del penal que contuvo Washington Aguerre, el delantero fue el encargado de sentenciar el partido con su gol, con todo lo que eso significa en un encuentro donde el aurinegro no conseguía cerrarlo y el Sastre estaba a un tanto de la igualdad.

“Era importante entrar y cerrar el partido”, sentenció Matías Arezo al término del encuentro. “Era importante ganar porque salimos fuera de casa y ganar en una semana de tres partidos era clave”, sostuvo.

Matías Arezo festeja su gol en el partido entre Boston River y Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

A pesar de que en esta ocasión solo tuvo media hora en cancha -el partido con menos minutos disputados de la temporada- eso no le impidió volver a anotar en lo que fue su sexto festejo en la Liga AUF Uruguaya en los ocho partidos que disputó.

Su promedio hoy en día es de un gol cada 105 minutos ya que disputó 632 en el certamen local y eso no solo es importante en la lucha por mantenerse en la cima del certamen, sino que también un aliciente para un momento complicado del año como el que se viene en el marco de la Copa Libertadores, donde los festejos pueden valer mucho.

“Los goles se vienen dando, el equipo genera y eso le da la posibilidad a uno de ir anotando y conseguir confianza. El equipo viene funcionando y eso para el delantero es importante y suma para la confianza”, finalizó el atacante que acumula un total de 39 goles en 73 partidos disputados de carácter oficial con el aurinegro, lo que deja un número cercano a un gol cada dos partidos con la camiseta mirasol.

Más allá de rotaciones, Arezo hoy es indiscutible en el esquema de Diego Aguirre y si sigue por este camino continuará siendo una pieza clave en un año con varias competencias en disputa y donde el Mirasol sueña en grande.