Nicolás Lodeiro expresó su emoción luego de "cumplir un sueño como profesional y como hincha"

Nicolás Lodeiro vivió una noche especial en su carrera, cuando por primera vez como profesional, fue el capitán de Nacional desde el inicio de un partido en el Estadio Gran Parque Central. El sanducero ya había portado la cinta en el triunfo ante Huracán FC por la Copa AUF Uruguay, en San José, pero ahora el volante manifestó su "orgullo y honor" de hacerlo ante su gente, en un partido en el que tuvo la voz de mando, fue la figura de su equipo, y la hinchada lo despidió con una gran ovación, que despertó lavisible emoción del jugador.

"Fue un orgullo y un honor enorme para mí llevar la cinta de capitán del equipo de mi vida", expresó Lodeiro a través de un posteo en su Instagram, donde se mostró jugando con la cinta y a su familia en la Tribuna Atilio García. El jugador que había partido del tricolor hacia Países Bajos, le hizo saber a la gente del sueño cumplido que vivió como "profesional y como hincha", y además agregó que lo recordará "siempre".

En el primer partido con Jorge Bava como entrenador, el volante tuvo la responsabilidad de ser capitán, por las ausencias de Luis Mejía y Sebastián Coates. En su carrera, Lodeiro defendió a ocho equipos y solo había tenido la posibilidad de portar la cinta en Seattle Sounders, el equipo que más años defendió en su carrera —con ocho— y del que supo despedirse entre lágrimas.

El sanducero además fue autocrítico diciendo que "hay mucho para mejorar" y que el equipo va a "seguir trabajando para estar a la altura" y agradeció a su "familia, amigos y a la hinchada por estar en las buenas y en las malas". La publicación la cerró con un "vamos Nacional hoy y siempre".

Ahora el tricolor enfrentará a Montevideo City Torque en el Estadio Charrúa, a donde volverá el público albo luego de 18 años. En aquel triunfo 2-0 ante Rampla Juniors, Lodeiro había estado en el banco de suplentes.