Peñarol vs. Racing por el Torneo Apertura: hora, dónde verlo, probables equipos y por qué es un partido clave

Con la motivación de estar atravesando un buen momento y sobre todo por ser dueño de la cima de la tabla de posiciones del Torneo Apertura, Peñarol sale a escena hoy frente a Racing en el Estadio Campeón del Siglo en un partido bisagra que puede marcar el futuro de los dos protagonistas.

Es que el Mirasol, que va primero, recibe a su escolta desde la hora 19:30 (DSports, cables, Disney+ y Antel TV) y si gana, dará un paso muy grande en la búsqueda de uno de los grandes objetivos de esta primera parte de la temporada que es quedarse con el primer certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026.

Pero además, si el equipo de Diego Aguirre suma de a tres esta noche, completará una semana perfecta de nueve puntos sobre nueve, alcanzará una marca de cuatro victorias al hilo y llegará a siete juegos sin perder por este certamen.

A todo eso se le suma que seguramente el Campeón del Siglo, que este sábado 28 de marzo cumplió sus primeros 10 años de vida, tenga una muy buena concurrencia si el tiempo acompaña dada la importancia de este encuentro entre aurinegros y cerveceros.

Diego Aguirre, DT de Peñarol, en el partido contra Boston River en el Florida. Foto: Estefanía Leal.

En cuanto a lo deportivo, Peñarol tendrá algunas variantes en el equipo inicial con relación al que salió a jugar el miércoles en Florida frente a Boston River ya que Aguirre podrá contar con Maximiliano Olivera, quien quedó habilitado tras cumplir sanción automática, y le dará nuevamente la titularidad a Matías Arezo en la delantera Mirasol.

En las otras líneas podrían darse algunos cambios producto de la rotación a la que está apelando el entrenador Carbonero que busca que todo el plantel llegue con rodaje y en las mejores condiciones físicas y futbolísticas al estreno en la fase de grupos de la Copa Libertadores que será el jueves 9 de abril en Colombia.

Del otro lado Peñarol tendrá a un durísimo equipo de Racing que ya sabe lo que es ganar en el Campeón del Siglo, que viene teniendo un muy buen comienzo de Torneo Apertura y que se jugará una gran chance para subirse a la pelea por el título.

La celebración de Rodrigo Dudok tras anotar el 1-0 de Racing ante Progreso en el Parque Roberto. Foto: racingcluburu en Instagram.

Peñarol vs. Racing