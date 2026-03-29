Tras la victoria de Nacional ante Montevideo City Torque, así quedaron las tablas del Apertura y del Descenso

Nacional derrotó 3-2 a Montevideo City Torque por la novena fecha del Torneo Apertura y alcanzó los 16 puntos en la clasificación, por lo que igualó la línea del Deportivo Maldonado y se encuentra tercero, a una unidad de Racing y a tres de Peñarol, que justamente se enfrentan entre sí este sábado desde las 19:30 horas en el Estadio Campeón del Siglo.

Mirá cómo quedaron las tablas del Apertura y del Descenso después de la disputa de los dos primeros partidos de la fecha, incluyendo también la goleada 3-0 de Wanderers frente a Cerro.

Este domingo se disputarán cuatro compromisos: Progreso recibe a Liverpool en el Paladino a las 10:00, Juventud de Las Piedras será anfitrión en el Parque Artigas ante Boston River desde las 13:00 y Defensor Sporting recibirá a Albion en el Franzini a las 16:00, además del ya mencionado cruce entre el aurinegro y La Escuelita por la tarde.