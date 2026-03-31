"No pienso en el récord": Leonel Rodríguez ganó otra etapa de la Vuelta Ciclista y alcanzó a un histórico

Este no es el diario del viernes ni del sábado, si lo encuentra repetitivo es porque Leonel Rodríguez volvió a ganar la etapa del día de la Vuelta Ciclista del Uruguay y ya lleva tres en su cuenta personal y 12 en su carrera, una marca que lo empieza a entreverar con los nombres destacados en la historia del ciclismo uruguayo.

El vergarense del Náutico Boca del Cufré se impuso otra vez en un sprint final. El de ayer con características que le podían favorecer a los brasileños del Swift, que completaron el podio pero no pudieron baja al “Loco” del primer escalón. La llegada en Paysandú tuvo la dificultad de una larga recta final de un kilómetro y medio en subida continua, pero Rodríguez fue inteligente para ubicarse y definió a pura potencia para cruzar la línea de meta con su brazo derecho extendido y tres dedos en alza.

👉 Vuelta Ciclista del Uruguay: así fue la llegada de la quinta etapa que tuvo como ganador a Leonel Rodríguez



📲 Viví cada kilómetro por nuestras redes sociales y la web de Ovación



📹 @santiagovanoli pic.twitter.com/sktqT7N4rh — OVACIÓN (@ovacionuy) March 30, 2026

La etapa de ayer unió Salto con Paysandú en 116 kilómetros de carrera, y fue una jornada igual de calurosa que la anterior. El Dolores Cycles controló el pelotón con una escalera semicerrada desde la punta y evitó que se fuera ninguna fuga importante. Pero además procuró mantener al grupo unido hasta mitad de carrera, porque a los 15 y 45 kilómetros se disputaron las dos metas volantes bonificadas.

El objetivo fue que su líder y dueño de la malla oro, Lucas Gaday, robara segundos para aumentar la ventaja que llevaba sobre Pablo Bonilla (Náutico) y Alejandro Quilci (Alas Rojas). Y el argentino cumplió a la perfección con el plan.

El argentino Lucas Gaday del Dolores Cycles con la malla oro de la Vuelta Ciclista del Uruguay. Foto: FCU / Guillermo Legaria - Agencia Gamba

Gaday ganó el primer embalaje Cima y se metió segundo en el primer Sprinter, para bonificar en total 5” y ahora tener 9” de renta sobre el joven del Náutico, 10” sobre su compatriota del Alas Rojas, que también bonificó.

Más adelante, el propio Leonel Rodríguez se coló en una escapada que no llegó a sacar más de dos minutos. “La idea es respaldar a Pablito, así que tratar de hacer desgastar al Dolores que fue el equipo que salió tirando. Sabíamos que si nos poníamos a darle adelante en una fuga, ellos iban a querer bonificar así que nos iban a tener que correr”, explicó en diálogo con Ovación.

Leonel Rodríguez al frente en la quinta etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay. Foto: VCU - Guillermo Legaria / Agencia Gamba

También que “le venía dando a morir hasta faltando 15 km”, pero el DT Jorge Giacinti le dijo que no se volviera loco porque “los venían midiendo” y se cuidara un poco para el sprint final. “Después quedé enganchado en una caída. No llegué a caer, pero tuve que frenar a cero y perseguir, pero ahí me di cuenta que venía muy bien de piernas. Cuando conecté el grupo me ubiqué con Ander (Maldonado), que partió de lejos. Los brasileños lo corrieron y yo me quedé quietito hasta los últimos metros para rematar”, señaló.

Rodríguez alcanzó la línea de Virgilio Pereira con 12 victorias de etapa en la Vuelta y ahora por delante tiene a José Maneiro (14). “No pienso en batir ningún récord, sino en la general y estar para mis compañeros”, reconoce. Pero el récord de Gregorio Bare (19) está ahí, para ser batido. Quedan seis etapas por disputar y por delante también tiene a Atilio François y Héctor Fabián Aguilar (17) y Federico Moreira (18).