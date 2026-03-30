Cómo está la general individual de la Vuelta Ciclista del Uruguay tras la quinta etapa de este lunes

La quinta etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay se resolvió en sprint masivo en Paysandú y el más fuerte fue otra vez Leonel Rodríguez (Náutico Boca del Cufré), que conquistó su tercera etapa de esta Vuelta. Completaron el podio los brasileños Luiz Bomfim y Matheus Constantino, ambos del Swift Pro Cycling.

La jornada unió Salto con la capital sanducera a lo largo de 116 kilómetros y tuvo ritmo alto de principio a fin. A diferencia del día anterior —la etapa más larga y exigente—, el pelotón se mantuvo compacto y sin fugas decisivas.

El control lo asumió el Dolores Cycles Club, que marcó el paso al frente del grupo para evitar cortes y asegurar una definición en embalaje. El plan salió a la perfección porque el pelotón llegó en una pieza, pero además el malla oro Lucas Gaday logró bonificar y aumentar su ventaja.

En la general no hubo cambios en la cima. Gaday (Dolores) mantuvo la malla oro y además sumó 5” de bonificación en dos metas volante del día (premios Sprinter y Cima), por lo que ahora lidera con 9 segundos de ventaja sobre Pablo Bonilla (Náutico). Tercero sigue Alejandro Quilci (Alas Rojas).

Etapa controlada, sprint definido y Rodríguez que vuelve a golpear. Gaday, firme arriba.

La sexta etapa de mañana martes conecta Paysandú con Tacuarembó en 175 kilómetros de competencia. Los ciclistas viajarán por la Ruta 26 y sobre el final un pequeño tramo de la Ruta 5 para ingresar a Tacuarembó por el sur. La llegada es por la calle 25 de mayo, frente al Teatro Scayola en la Plaza 19 de abril.