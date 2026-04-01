Facundo Barceló sobre la polémica con Leodán González por un penal no pitado y su amarilla: “Quedé caliente”

Fue un partidazo el 3-3 entre Progreso y Liverpool en el Parque Paladino por la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026. Sin embargo, hubo un hecho que llamó la atención y se trató de la acción que tuvo como protagonistas al delantero Facundo Barceló y Federico García.

Liverpool ganaba 2-0 y Diego Zabala asistió a Barceló para que ingresara al área, García lo persiguió y le tocó la pierna. El atacante negriazul cayó y el árbitro Leodán González paró el juego para amonestarlo por entender que simuló. “Me quedé caliente porque pudo haber sido el 3-0. Hay penales que son menos faltas que esto y se cobran, y todavía quedé condicionado con una amarilla por supuestamente simular”, le reconoció Barceló a Ovación.

“Se lo protesté en el momento y luego en el segundo tiempo. Lo que me dijo fue que no se trató de un toque tan fuerte para provocar la caída. Pero cuando voy girando (en el área) siento el contacto y me dejo caer. Aunque sea fuerte o no el pie del jugador de Progreso no me deja continuar la carrera”, recordó el atacante de 33 años sobre sus diálogos con González.

Leodán González en el partido entre Progreso y Liverpool. Foto: Leonardo Mainé.

“Se vio que el jugador de Progreso me impidió que siguiera con la jugada”, enfatizó. “También le dije a Leodán: ‘Está bien que no cobres penal —estás en todo tu derecho—, pero me condicionas con la amarilla que no protesté y tampoco simulé porque con el contacto me dejo caer, ya que es adentro del área”. “Para mí fue penal”, remarcó.

Tras no cobrar la pena máxima y mostrarle la amarilla, Barceló fue claro sobre esas decisiones que tomó el árbitro. “Las dos resoluciones estuvieron mal”, recalcó.

Su vuelta a Liverpool

Facundo Barcelo presiona durante el partido entre Liverpool e Independiente Medellín por Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

En este 2026 Barceló regresó al club que lo vio nacer como futbolista. “Estoy muy contento de volver, fue una decisión que venía postergando y sabía que al momento de regresar al país iba a ser a Liverpool”, rememoró.

Barceló lleva disputados ocho partidos con la camiseta del Negro de la Cuchilla (dos por la segunda fase de la Copa Libertadores y seis por el Torneo Apertura) donde convirtió dos goles y brindó una asistencia. “Arranqué bien, tuve una pequeña lesión —que no fue tan grande— y pude volver rápido”, instó.

Liverpool se despidió de la Copa Libertadores al caer ante Deportivo Independiente Medellín (DIM). “Fue una lástima que no hayamos podido pasar la fase en la Copa Libertadores, competimos muy bien contra el DIM. El otro objetivo que teníamos era pelear el Torneo Apertura y estuvimos varias veces para ponernos arriba, pero por diferentes motivos se nos fue escapando. Estoy contento de volver al club, de sumar goles y poder pelear cosas importantes que Liverpool está acostumbrado a eso”, relató.