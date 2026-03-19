Ministerio del Interior ve "adecuada" iniciativa en Parlamento para reducir valor de las multas por velocidad

Hay consenso entre los diputados del oficialismo y la oposición en reducir los montos de las multas de tránsito por exceso de velocidad. En esa búsqueda de “punto de equilibrio” para que las personas las paguen y, al mismo tiempo, generen una disuasión de la infracción, concurren distintos organismos involucrados. Hoy le tocó al Ministerio de Interior, desde donde se planteó en la comisión que les parece “adecuado el texto del proyecto de ley y el espíritu que lo anima”.

Dado que no solo el Ministerio del Interior aplica multas por exceso de velocidad, también concurrirán la cartera de Transporte y las intendencias. Durante 2025, solo los gobiernos departamentales aplicaron 1.036.735 multas de tránsito, de las cuales 407.443 se debieron a conductores que apretaron de más el acelerador. Pero, hay un dato clave: hubo un nivel de morosidad superior al 67%.

El Ministerio del Interior en la comisión plateó, además, su preocupación por las personas que adulteran las matrículas para que no ser multadas. Se entiende, según indicaron a El País fuentes de la cartera, que hay una necesidad de legislar con el objetivo de que haya una sanción más grave que la actual. Esto porque, se sostiene, hay que diferenciar entre una chapa defectuosa como consecuencia de, por ejemplo, un accidente de tránsito a tapar a propósito parte de los números o letras que la identifican al vehículo.

Por su parte, uno de los autores del proyecto de ley, el diputado colorado Conrado Rodríguez destacó que el Congreso de Intendentes va en la misma sintonía que la discusión en el Parlamento. Esto porque aprobó el martes la reducción del 50% de algunas sanciones consideradas menos graves. Aplicará, en este caso, para los conductores que paguen al contando antes del vencimiento de la primera cuota de la patente del año siguiente. Para que quede efectivo, aún queda que se publique un decreto del Poder Ejecutivo, por lo que se envió la resolución a la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev).

“Hay un reconocimiento de la necesidad de rever los valores de las multas. Además, se aprobó por unanimidad, lo que significa que lo votaron intendentes de todos los partidos”, añadió Rodríguez en referencia a los tres jefes departamentales frenteamplistas.

Quien no está de acuerdo con la medida es el presidente de la Unasev, Marcelo Metediera. En su cuenta de X, el frenteamplista indicó: “Que pena que el Congreso de Intendentes desconozca ex profeso a la Unasev con el tema multas. Esa no ha sido nuestra actitud. El mundo va en una dirección y el Congreso de Intendentes en la otra. Seguramente el mundo esté equivocado”.