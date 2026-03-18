Ataque a balazos en Flor de Maroñas: mataron a una mujer de 42 años e hirieron a un adolescente de 16

Una mujer de 42 años fue asesinada y un adolescente de 16 resultó herido tras un ataque a balazos en el barrio Flor de Maroñas de Montevideo. El crimen ocurrió en la tarde de este miércoles en Costanera Maestra Aurelia Viera y Puntas de Soto, cerca de donde fue hallado el cuerpo de Jonathan Correa, adolescente de 15 años asesinado por su padre.

Delincuentes pasaron en una moto y dispararon directamente contra una casa en la que estaba la mujer y el adolescente, informó Subrayado (Canal 10) y confirmaron a El País fuentes policiales.

Ambos fueron trasladados a la policlínica de Manilas con heridas. El adolescente fue herido de dos disparos de bala y se encuentra fuera de peligro. Por su parte, la mujer, que contaba con un antecedente penal, murió en el centro asistencial.

En el lugar trabaja personal policial. Se encontraron 18 vainas de nueve milímetros que van a ser periciadas por personal de Policía Científica. Días atrás, la casa que fue atacada a balazos fue allanada por la Policía y en el lugar se incautaron municiones, réplicas de pistolas y chalecos antibalas.

La investigación pasa a la Dirección de Hechos Complejos del Departamento de Homicidios. Se busca recomponer dónde estaban las víctimas, si en la misma habitación de la vivienda o distanciadas, para analizar a quién estaban dirigidos los disparos.