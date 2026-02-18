Ya están disponibles las entradas para el partido entre Peñarol y Deportivo Maldonado: precios y dónde comprar

Peñarol confirmó a través de sus vías oficiales los detalles de las entradas, para enfrentar a Deportivo Maldonado, por la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya. El partido se jugará el domingo 22, en el Estadio Campeón del Siglo, a las 20:30 horas.

Los boletos ya se encuentran disponibles a través de Tickantel, donde los socios podrán además canjear sin costo sus ingresos para las tribunas Güelfi, Cataldi y Damiani. También pueden obtener su entrada para la Henderson hasta el sábado 21 a las 13:00 horas, a un costo de $950, mientras que quienes poseen además la tarjeta Master BBVA Peñarol, abonan $824.

Las generales, hasta el sábado 21 a las 13:00 horas, van de los $160 a los $1250. La tribuna Güelfi es la más barata, mientras que la Cataldi asciende a los $440, y la Damiani a $640. Por su parte, la Henderson es la que alcanza el precio más alto. Para entradas generales, el descuento para la tarjeta Master BBVA Peñarol, deja los ingresos en $144, $396, $576 y $1125, respectivamente.

Entradas para Peñarol vs. Deportivo Maldonado. Foto: @OficialCAP.

A partir del sábado a las 13:00 horas habrá un sobrecosto. Los socios podrán seguir canjeando sin valor sus entradas para las tribunas Güelfi, Cataldi y Damiani; mientras que para la Henderson el ingreso costará $1050, y $945 para aquellos que además tengan la tarjeta Master BBVA Peñarol. Por su parte las generales se abonarán por $200 para la Güelfi, $510 en la Cataldi, $740 en la Damiani, y $1440 en la Henderson. Con la tarjeta Master BBVA Peñarol, el descuento deja los precios en $180, $459, $666 y $1296 respectivamente.

Los menores hasta 10 años inclusive, podrán ingresar gratis. Por su parte, la parcialidad de Deportivo Maldonado asistirá a la Tribuna Guelfi ingresando por el Portón A, con entradas a un costo de $600.