Una a una las camisetas oficiales y alternativas de los 16 equipos de la Liga AUF 2026: detalles y sorpresas

De alto nivel. Esa puede ser la conclusión a sacar luego de repasar una por una las indumentarias de los 16 equipos que disputarán la Liga AUF Uruguaya 2026. Muchos cambiaron, otros hasta el momento solo presentaron su nueva camiseta oficial y están los que -por el momento- no dieron a conocer nueva indumentaria.

De todas maneras, hay un gran nivel y mucho estilo en las camisetas que fin de semana tras fin de semana defenderán los planteles del fútbol uruguayo. También hay muchas marcas nuevas. Algunas que se estrenan y otras que aumentaron su cantidad de representantes. Aunque es un hecho que Racing se lleva todas las miradas al confirmar su acuerdo con Adidas, en lo que implica el retorno de la marca alemana a nuestro fútbol.

Hay marcas como Kelme que crecen con fuerza en nuestra actividad y lo propio hacen otras como Tiffosi. Incluso Zenit se convirtió en el proveedor de Progreso para la actual temporada. MGR también dice presente, al igual que Umbro y Puma, marcas que se mantienen, al igual que Macron que cuenta con su equipo.

El 2026 dejó un gran nivel en las camisetas y ahora solo resta que salgan a la cancha o que incluso aparezcan en las tribunas, en épocas donde los hinchas rápidamente desembolsan su dinero para hacerse con las nuevas indumentarias para alentar y a su vez, en muchos casos, para coleccionar.

Albion (Kelme)

Es uno de los equipos que no dio a conocer nueva indumentaria para 2026. La oficial luce el habitual rojo y azul que divide en dos la camiseta. La alternativa es blanca con detalles en azul. Este año sumaron el parche “Made in Albion” que lucen los jugadores surgidos de formativas.

Las camisetas de Albion.

Boston River (Kelme)

Renovó sus camisetas y además presentó tres ya que cuenta con una segunda alternativa negra. La oficial destaca por su habitual rojo y verde que divide la remera, mientras que en la blanca se innovó con detalles en rojo y amarillo que la hacen destacar por su elegancia.

Las camisetas de Boston River.

Central Español (Tiffosi)

Clásica, simple, pero muy coqueta. La oficial cuenta con un fondo rojo y finas bandas blancas que recorren el pecho y los brazos. La alternativa destaca por los detalles en las bandas horizontales en rojo y azul sobre una camiseta completamente blanca.

Las camisetas de Central Español.

Cerro (MGR)

El albiceleste no sorprendió demasiado con su camiseta oficial que luce los típicos bastones celestes, pero sí llama la atención con la alternativa donde ha cambiado bastante año tras año. En esta ocasión mantiene el patrón, pero con dos tonos distintos de azules, que la resaltan.

Las camisetas de Cerro.

Cerro Largo (Tiffosi)

En materia de camisetas, el Arachán es uno de los equipos que más se la ha “jugado”. La oficial cuenta con los típicos bastones azul y blanco, pero con un patrón en ellos. La altenativa es negra con detalles en azul, mientras que cuenta con una tercera en dos tonos de azul.

Las camisetas de Cerro Largo.

Danubio (Tiffosi)

Simple, concreta y con los dos colores que predominan en el equipo, pero también muy coqueta. La oficial con la habitual franja negra sobre fondo blanco y la alternativa al revés, con pequeños detalles que la destacan. Otro de los equipos que tiene tercera y en este caso, es celeste.

Las camisetas de Danubio.

Defensor Sporting (Kelme)

El equipo de Parque Rodó también mantiene, por el momento, la indumentaria de la pasada temporada, que se presenta con la habitual violeta en la oficial. La alternativa es blanca con una franja horizontal violeta y la tercera luce otro estilo de violeta con banda blanca.

Las camisetas de Defensor Sporting.

Deportivo Maldonado (Kelme)

Uno de los que regresó a la Primera División presentó solamente camiseta oficial con las bandas rojas y verdes y las mangas blancas. De ese mismo color fue la camiseta alternativa que utilizó durante el 2025 cuando disputó el certamen de la Segunda División.

Las camisetas de Deportivo Maldonado.

Juventud de Las Piedras (Macron)

Es otro de los clubes que, por el momento, no presentó nueva indumentaria y continúa con la habitual blanca y azul a bastones en la oficial. La alternativa es completamente azul con detalles blancos y de este color también es la tercera camiseta de los pedrenses.

Las camisetas de Juventud de Las Piedras.

Liverpool (MGR)

Para jugar la Libertadores y la Liga AUF Uruguaya, el negriazul presentó dos camisetas nuevas muy elegantes. Por un lado la habitual con bastones negros y azules y luego una blanca con finas bandas horizontales de color azul y negro que le agregan un detalle.

Las camisetas de Liverpool.

MC Torque (Puma)

Una de las instituciones que busca innovar con sus indumentarias y este 2026 no fue la excepción porque tanto oficial como alternativa presentan patrones que ofrecen distintos detalles. Eso sí, la primera mantiene el celeste habitual y la otra luce un bordó con escudo a dos colores.

Las camisetas de MC Torque.

Nacional (Umbro)

Hasta el momento no dio a conocer nuevas camisetas, lo que podría ocurrir próximamente. Se mantiene con la blanca que incluye detalles en rojo y azul y la roja como alternativa. También cuenta con una tercera de color azul y una cuarta que es la celeste utilizada en setiembre.

Las camisetas de Nacional.

Peñarol (Puma)

El aurinegro presentó camiseta oficial, pero no alternativa hasta el momento. La habitual luce los bastones amarillos y negros que son cortados por la publicidad del pecho. Cuenta con una alternativa toda negra y una tercera camiseta de color dorado, ambas usadas el año pasado.

Las camisetas de Peñarol.

Progreso (Zenit)

A diferencia del año pasado, el Gaucho presentó una camiseta alternativa blanca, dejando de lado la negra que ahora pasó a ser de los arqueros. La oficial se mantiene con los bastones rojos y amarillos que también se cortan por una de las publicidades en el pecho.

Las camisetas de Progreso.

Racing (Adidas)

Fue sin duda el salto más grande para la temporada 2026 teniendo en cuenta el proveedor que usará el equipo de Sayago. La oficial presenta finos bastones blancos y verdes, la alternativa es verde con detalles en blanco, mientras que hay una tercera que es gris con detalles blancos.

💚 Reducto, Sayago, y pelota al pie

🎓 Humildad, respeto, y compromiso

🏫 Historia, identidad e innovación

👕 Las tres tiras



🤝 Bienvenido, @adidas pic.twitter.com/nM60rAFlyQ — Racing Club de Mvdeo. (@RacingClubUru) February 5, 2026

Wanderers (Umbro)

Entra en el grupo de los que hasta el momento no presentó nueva camiseta. Sigue luciendo finos bastones blancos y negros en la camiseta oficial y un rojo intenso para su alternativa con detalles en dorado. La tercera camiseta luce bastones con tonos de negro y gris.