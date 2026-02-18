Peñarol mostró un entrenamiento con la presencia de Mauricio Lemos: qué se sabe de su estreno en el aurinegro

El mercado de pases finalizará para el fútbol uruguayo el próximo 25 de febrero, por lo que hasta esa fecha hay posibilidad de adquirir jugadores, pero Peñarol —al igual que el resto de los equipos— se movió y llegó hasta ahora a 10 contrataciones.

Entre esos jugadores que arribaron a la institución se encuentra Mauricio Lemos. El zaguero de 30 años llegó al Mirasol luego de finalizar su vínculo con Vasco da Gama de Brasil y al que defendió durante 2025.

El hecho de que el defensa hubiera jugado su último partido el 2 de agosto —63 minutos ante Mirassol por el Brasileirao— llevaba a que tuviera que realizar una puesta a punto, sobre todo desde lo futbolístico.

Cabe recordar que Lemos llegó a Uruguay el 10 de febrero, tres días después del estreno de Peñarol en el Torneo Apertura con victoria por 3-1 ante Montevideo City Torque, pero hasta el momento no integró el plantel y por ende tampoco tuvo minutos oficiales.

𝑺𝒊𝒈𝒖𝒆 𝒓𝒐𝒅𝒂𝒏𝒅𝒐 🎛️



Miércoles de entrenamiento en la Ciudad Deportiva. pic.twitter.com/BrYpwNlnqy — PEÑAROL (@OficialCAP) February 18, 2026

Lo que sí ocurrió, según informaron desde Peñarol a Ovación, es que Mauricio Lemos lleva una semana entrenando bajo las órdenes de Diego Aguirre teniendo en cuenta que al otro día de llegar a nuestro país se sumó a los trabajos junto al resto de sus nuevos compañeros.

Es decir que desde ese día está realizando una puesta a punto para poder quedar a disposición del cuerpo técnico y así hacer su estreno con la camiseta aurinegra. Por lo que pudo conocer Ovación con fuentes aurinegras, no será tenido en cuenta para el partido ante Deportivo Maldonado y podría llegar a formar parte de la nómina para el clásico ante Nacional por la cuarta fecha, aunque eso se lo evaluará próximamente dependiendo de su evolución.

Lemos, que cuenta con la particularidad de que anotó seis de los 11 goles que tiene en su carrera de tiro libre, vestirá la novena camiseta de su carrera cuando debute con el Mirasol luego de surgir futbolísticamente en Defensor Sporting y comenzar un recorrido por Europa que lo llevó a defender a Rubin Kazan (Rusia), Las Palmas (España), Sassuolo (Italia), Fenerbahce (Turquía) y Beerschot (Bélgica) para luego regresar a América y defender dos equipos en Brasil: Atlético Mineiro y Vasco da Gama.