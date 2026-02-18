"Se pone la blanca (y negra)": con chicana incluida, Danubio presentó a Iván Rossi que se suma al plantel

Danubio confirmó la llegada de Iván Rossi, jugador proveniente de Juventud, que el año pasado fue dirigido por Diego Monarriz, en la primera parte del año. El club franjeado se acordó de Nacional en redes sociales, equipo que afirmó a través de Flavio Perchman el interés por el jugador, tras la salida de Christian Oliva al Santos.

"Se pone la blanca (y negra)..." posteó el equipo de la Curva en sus redes oficiales, para presentar al mediocampista, que el año pasado disputó 34 de los 38 partidos que tuvo el pedrense durante el año. El club de Maroñas se acordó del tricolor, cuyo vicepresidente habló en El Espectador hace unos días, donde declaró haber llamado al argentino, previo a que este acordara su vinculación al equipo de Monarriz. Rossi, que ya estampó su firma en el contrato, decidió volver al lado del DT compatriota, con quien peleó el Torneo Apertura hasta el final, y que solo se perdió un juego del primer torneo corto del año.

🎨 𝐒𝐞 𝐩𝐨𝐧𝐞 𝐥𝐚 𝐛𝐥𝐚𝐧𝐜𝐚 (𝐲 𝐧𝐞𝐠𝐫𝐚)…



𝐈𝐯𝐚́𝐧 𝐑𝐨𝐬𝐬𝐢 es nuevo jugador de nuestro club. ¡Bienvenido! #LaUniversidad🎓 pic.twitter.com/QYgPST6924 — Danubio Fútbol Club (@DanubioFC) February 18, 2026

De esta manera, el argentino, que llega libre tras rescindir contrato con Juventud, por diferencias con el cuerpo técnico encabezado por Sebastián Méndez, jugará en su segundo equipo en Uruguay, con pasos previos por la liga de su país, Colombia, Portugal y Chile. Como dato curioso, el volante de marca tiene un solo gol en su carrera, con la camiseta de Banfield, enfrentando a Tigre, en 2015, en su tercera temporada como profesional.

Danubio comenzó ganando sus dos primeros partidos en el Apertura, ante Cerro de visitante, y ante Boston River como local, siendo uno de los líderes del Apertura, junto a Deportivo Maldonado y Central Español.

Su próximo partido será el sábado 21, a las 9:45 de la mañana, cuando le toque visitar a Racing en el Parque Roberto, en un partido que lo podrá dejar como único líder al final del día.