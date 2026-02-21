Real Sociedad 3-3 Oviedo: mirá el doblete de Federico Viñas, en un partido que tuvo tres goles en el final

Federico Viñas firmó por primera vez un doblete en Europa, al anotar los dos primeros goles, del partido en el que Real Oviedo empató 3-3 sobre el final, contra la Real Sociedad. En el equipo dirigido por Guillermo Almada, Nicolás Fonseca fue titular, y salió en el final, mientras que Thiago Borbas, ingresó por el delantero uruguayo, en el final del juego.

El último de la tabla consiguió un resultado agridulce, en su visita a Anoeta, debido a que si bien lo igualó en el último minuto, había comenzado ganando 2-0 el partido, y está a ocho unidades de la zona de salvación.

Las seis emociones llegaron en el segundo tiempo, donde Viñas abrió el marcador, con dos goles en los primeros siete minutos. El delantero uruguayo, que había tenido la única situación de gol del primer tiempo, con un tiro a distancia, aprovechó tras un corner corto, un buen centro de Haissem Hassan, para conectar de cabeza en la puerta del área chica, y ponerla contra el primer palo del arco defendido por Álex Remiro.

En el segundo se repitió la fórmula, corner corto que Hassan centró, pero en esta ocasión con efecto cerrado hacia el arquero, que rechazó de una forma poco ortodoxa y regaló el gol a Viñas, que empujó de cabeza a arco vacío. De esta manera, el ex Juventud llegó a su quinto gol en la temporada, igualando la marca de Álvaro Rodríguez, como el "9" uruguayo con más tantos en la temporada de las cinco grandes ligas.

Federico Viñas fue el jugador con mayor valoración en Sofascore.

El equipo vasco movió la banca y llegó rápido al descuento. Gonçalo Guedes proyectó bien a Sergio Gómez por izquierda, que con un centro puso la pelota en la cabeza del recién ingresado Orri Steinn Óskarsson, que fijado entre los centrales, cabeceó solo, a metros del área chica, sin referencia.

Real Sociedad, que generó ocasiones para emaptarlo, recién pudo alcanzar el 2-2, a los 87, tras un tiro de esquina, donde Borbas cabeceó hacia atrás bombeado, y Duje Ćaleta-Car aprovechó una muy mala salida del arquero Aarón Escandell que permitió al islandés anotar sencillamente de cabeza.

Tres minutos después, una rabona en ataque de Thiago Fernández, le permitió a la Real desatar la contra, con Mikel Oyarzabal que luego abrió para Guedes, que quedó en una situación de dos contra uno, ante Eric Bailly. El mediocampista asistió a Óskarsson, que la cruzó para dar vuelta el juego a los 90'.

Oviedo empujó, y pudo llegar al empate sobre el final, tras un corner generado por Borbas, Santi Cazorla sirvió un buen centro, que Bailly cabeceó en la puerta del área chica para desatar el festejo visitante.

El equipo dirigido por Almada sigue último, con 17 puntos, pero recortó una unidad con el Elche, último equipo que se encuentra en zona de salvación, que esta fecha cayó ante el Athletic Club. El equipo de los uruguayos, tendrá en frente la próxima semana, al Atlético Madrid como local.