Nahuel Gallo, gendarme detenido en Venezuela, fue liberado y volvió a Argentina tras 448 días de cárcel

Nahuel Gallo, el gendarme argentino que había sido detenido por el gobierno venezolano en diciembre de 2024, fue liberado y regresó a su país este lunes por la madrugada tras pasar 448 días detenido.

Gallo prestaba servicio en Mendoza y residía en la localidad de Uspallata antes de su detención. Al momento de ser arrestado, en la frontera entre Venezuela y Colombia, se encontraba de licencia para visitar a su familia. La Cancillería argentina había indicado entonces que las autoridades venezolanas lo acusaban de espionaje.

Ya Nahuel Gallo está en la Argentina. Víctor volvió a abrazar a su papá. Verlos juntos fue muy emotivo, pude conocerlo y su templanza es tremenda.



Bienvenido a casa, Nahuel.



Libertad para TODOS los presos políticos. pic.twitter.com/GoEEgLEcyY — Elisa Trotta (@EliTrotta) March 2, 2026

La vuelta a Argentina y el esperado reencuentro con su familia

El joven de 33 años aterrizó en Argentina a las 4.45 de la madrugada en un avión privado relacionado con la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y usado habitualmente por Claudio "el Chiqui" Tapia.

El reencuentro entre Nahuel Gallo y su hijo Víctor.pic.twitter.com/2oEx7OSDtk — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) March 2, 2026

En Ezeiza fue recibido por su esposa María Alexandra Gómez, la ministra Alejandra Monteoliva y la senadora Patricia Bullrich, en medio de un importante operativo de seguridad. Además, se reencontró con su hijo Víctor. En plena pista, y visiblemente emocionado, Gallo estrechó en un fuerte abrazo al niño para luego entrelazarse con su mujer.

Esta tarde se produjo un hecho de profundo significado Institucional: la liberación del Cabo Primero Nahuel Gallo, privado de su libertad en Venezuela desde diciembre 2024.



Desde la Gendarmería, reafirmamos nuestro compromiso con cada miembro de la Institución. pic.twitter.com/fipwS13THC — Gendarmería Nacional (@gendarmeria) March 2, 2026

"Acabo de hablar con Nahuel y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas", había escrito el domingo su pareja a través de las redes, donde también extendió palabras de agradecimiento.

Comunicado del gobierno argentino

En tanto, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, se refirió a la liberación en las redes sociales: "Gallo fue liberado y ya se encuentra fuera de la República Bolivariana de Venezuela".

"La República Argentina expresa su reconocimiento por las múltiples gestiones realizadas por países aliados que contribuyeron a ejercer la presión internacional necesaria para lograr su liberación. En particular, destaca el firme apoyo del Gobierno de la República Italiana, del Gobierno de los Estados Unidos de América, así como también de la organización no gubernamental Foro Penal, cuya labor en la defensa de los derechos humanos resultó fundamental, y tantas otras personas e instituciones que colaboraron desde el anonimato para llegar a esta deseada liberación”.

El Gobierno insistió en que Argentina continúa exigiendo al régimen venezolano “la inmediata liberación del ciudadano argentino Germán Giuliani, así como de todas las personas privadas de su libertad por razones políticas”.

Por La Nación/GDA