Respiro para Cuba: EE.UU. le habilita petróleo venezolano

Estados Unidos le dio un respiro a Cuba, flexibilizando el veto a las exportaciones de petróleo venezolano a la isla, golpeada por una grave crisis económica y energética. La medida se conoció en el marco de una reunión del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, con los países miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom) para abordar la situación en Cuba y en Venezuela.

Mientras Rubio mantenía conversaciones con los países del Caricom en San Cristóbal y Nieves, el gobierno de Donald Trump suavizó la prohibición impuesta a la entrega de petróleo venezolano a Cuba.

El Departamento de Tesoro indicó que iba a permitir “transacciones que apoyen al pueblo cubano”, incluido el petróleo venezolano para “uso comercial y humanitario”.

Para poder acogerse a la medida, las exportaciones tendrían que pasar por empresas privadas y no por el vasto aparato gubernamental o militar del régimen comunista cubano

Varios líderes caribeños mostraron su temor a que la crisis cubana perjudique afectara a la región.

“Una crisis prolongada en Cuba no se quedará confinada a Cuba”, dijo el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness.

Una idea compartida por el primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Terrance Drew, quien declaró: “Una Cuba desestabilizada nos desestabilizará a todos”.

Canadá, que se ha desmarcado de Estados Unidos, anunció una ayuda de 5,8 millones de dólares para Cuba, que sufre apagones continuos y una grave escasez de combustible.

El contexto internacional también puede estar jugando a favor de Cuba, con Estados Unidos más preocupado por frenar el desarrollo de un arsenal nuclear en Irán.

En su discurso sobre el Estado de la Nación el pasado martes, de una hora y 47 minutos, Trump no pronunció una sola vez la palabra “Cuba”.

Por eso sorprendió que ayer miércoles la Administración Trump anunciara medidas para permitir que empresas estadounidenses exporten o reexporten combustibles a la isla.

La Oficina para el Control de los Activos Extranjeros (OFAC) anunció que permitirá la reexportación desde Estados Unidos a Cuba de petróleo venezolano, siempre que vaya al sector privado de la isla y cumpla ciertas condiciones.

Además, la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) de Estados Unidos comunicó que “ciertas transacciones” ligadas a la exportación y reexportación de “gas y otros productos petrolíferos” a miembros del sector privado en Cuba podrían ser autorizadas, incluso sin la correspondiente licencia, si cumplen con los requisitos necesarios.

Hay fallecidos Atacan lancha de EE.UU. El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la apertura de una investigación tras el ataque de Cuba a una lancha de EE.UU. que ayer miércoles causó cuatro muertos. “No se puede confiar en el Gobierno cubano y haremos todo lo que esté en nuestro poder para que estos comunistas rindan cuentas”, afirmó Uthmeier, horas después de que la Tropa Guardafrontera cubana mató a cuatro tripulantes e hirió a otros seis.

El presidente del Consejo Comercial y Económico EEUU-Cuba, John Kavulich, aseguró a EFE que esta decisión es relevante porque Washington le indica así al régimen de Cuba que las medidas que refuerzan al sector privado en la isla pueden ser “un camino para las negociaciones” bilaterales.

Kavulich está convencido de que la Administración estadounidense trata de replicar en Cuba el “modelo Venezuela”, a pesar de todas las diferencias económicas y políticas entre los dos países, favoreciendo los cambios en política económica sobre las reformas en la estructura política.

La medida se dio a conocer después de que el sector privado en la isla, principalmente las pequeñas y medianas empresas cubanas, empezasen a importar combustible para autoconsumo tras una reforma legal del régimen cubano.

Estas entradas limitadas de combustible no ponen en duda sin embargo el grueso del asedio petrolero de Estados Unidos a Cuba

Pese a que Washington ya no puede imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, Trump dejó claro en el discurso del Estado de la Nación, hablando en términos generales sobre el uso de gravámenes, que tiene a su disposición otras sanciones alternativas “ya probadas por el tiempo y aprobadas”.

Situación crítica

Mientras tanto, la situación en la isla sigue siendo crítica y empeora con cada día que pasa. La falta de combustible está lastrando al país entero de forma transversal, del transporte estatal a la sanidad pública, pasando por la producción de pan y las universidades.

En este sentido, el Ministerio del Interior anunció ayer miércoles que por este motivo su Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería no cuenta con tarjetas para la elaboración de documentos de identidad.

Una de sus caras más visibles en La Habana es la acumulación de basuras en las calles por la falta de combustible para los camiones de recogida. Las montañas de desperdicios impiden el paso a vecinos y vehículos, atizan un problema de salud pública y suponen un creciente peligro de incendio.

El ministro cubano de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Armando Rodríguez, salió a redes sociales para pedir a la ciudadanía que no queme la basura en las calles porque esta práctica “atenta contra la salud de las personas” y daña el entorno.

En este contexto, México -el país que más está más está apoyando diplomática y materialmente a Cuba- envió este martes su segundo paquete de ayuda humanitaria para la isla: cerca de 1.200 toneladas de alimentos que está previsto que lleguen a La Habana en cuatro días.

Canadá anunció por su parte una línea de 5,8 millones de dólares para “ampliar el acceso a alimentos y nutrición” en Cuba, que se gestionará a través del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), con lo que la ayuda llegará “directamente al pueblo cubano”.

Además, los países del Caribe, reunidos en la conferencia anual de la Caricom, abogaron por “tomar acción colectiva” para ayudar a Cuba en su actual crisis.

“Alivio humanitario”

En la reunión de la Caricom con Rubio, el primer ministro de Jamica, Andrew Holness, afirmó que cree en la democracia y el libre mercado -un reproche al sistema comunista de La Habana-, pero pidió “alivio humanitario” para los cubanos.

“Jamaica apoya un diálogo constructivo entre Cuba y Estados Unidos que busque la distensión, la reforma y la estabilidad”, declaró. “Creemos que hay espacio, quizás más ahora que en años anteriores, para un compromiso pragmático”.

El anfitrión de la cumbre, el primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Terrance Drew, también solicitó respaldo humanitario para Cuba, advirtiendo: “Una Cuba desestabilizada nos desestabilizará a todos”.

Drew, médico de profesión, estudió durante siete años en Cuba y relató que sus amigos allí le han hablado de la escasez de alimentos, los apagones y la basura acumulada en las calles.

“Solo puedo sentir el dolor de quienes me trataron tan bien cuando era estudiante”, dijo.

Kamla Persad-Bissessar, primera ministra de Trinidad y Tobago, dijo empatizar con el pueblo cubano, pero discrepó con las declaraciones de su homólogo jamaicano.

“No podemos abogar por que otros vivan bajo el comunismo y la dictadura”, declaró.

También criticó a los países de la Caricom por su reticencia, al menos pública, a respaldar lo que llamó el “elefante en la habitación”: la intervención estadounidense en Venezuela.

Trinidad y Tobago, cuyas costas son visibles desde Venezuela, facilitó el acceso a las fuerzas militares estadounidenses antes de la operación que derrocó a Maduro.

Persad-Bissessar agradeció a Trump, a Rubio “y al ejército estadounidense por mantenerse firmes contra el narcotráfico y el contrabando de personas y armas”.

Estados Unidos ha llevado a cabo ataques letales contra embarcaciones de droga en el Caribe, lo que ha generado críticas de quienes consideran que estos ataques son legal y éticamente dudosos.

Con información de EFE y AFP