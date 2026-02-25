Frente Amplio organiza Caravana Metropolitana en apoyo a Cuba con marcha hacia el Palacio Legislativo

La Mesa Política del Frente Amplio definió este martes los detalles de una movilización, que esperan sea masiva. Programada para el 28 de febrero, la llamada Caravana Metropolitana, que el partido de gobierno organiza en forma conjunta con el Comité Uruguayo Antiimperialista de Solidaridad con Cuba y los pueblos del mundo, tiene como objetivo principal manifestar el respaldo de la fuerza política y de diversas organizaciones sociales a la agenda de trabajo vinculada a la isla caribeña.

La movilización tendrá un carácter regional, abarcando los departamentos de Montevideo, Canelones y la zona de Ciudad del Plata en San José.

La logística de los recorridos se ha diseñado estratégicamente para cubrir todos los puntos de acceso a Montevideo. Una de las columnas partirá desde la Costa de Oro y Ciudad de la Costa por la Ruta Interbalnearia, estableciendo su punto de encuentro en la intersección de Avenida Italia y Bolivia. Al mismo tiempo, los militantes provenientes del Santoral y el eje de las rutas 6, 7 y 8 se concentrarán en Belloni y Camino Repetto. Por su parte, la columna que integra a los militantes de Santa Lucía, Progreso, Las Piedras y La Paz bajará por la Ruta 5 para reunirse en la Plaza Colón, mientras que en el oeste de la capital, el Municipio A concentrará sus fuerzas en la Plaza Lafone para avanzar posteriormente por Carlos María Ramírez y Agraciada. Finalmente, el contingente de Ciudad del Plata ingresará desde San José por la Ruta 1, siguiendo el trayecto de Ruta 5, Bulevar Artigas, Plaza Cuba y Agraciada en dirección al centro.

Está previsto que todas estas columnas se encuentren a las 10:00 horas para marchar de forma conjunta hacia el Palacio Legislativo, lugar donde se realizará la concentración final. En este marco, la jornada no solo consistirá en el despliegue de vehículos, sino que incluirá instancias políticas, que la fuerza política considera de relevancia, según el acta a la que accedió El País.

Según informó la responsable de organización, Lidia Cabrera, durante el acto se procederá a la lectura de una proclama política que se encuentra actualmente en elaboración. Asimismo, se aprovechará la convocatoria para realizar el lanzamiento de la venta de bonos y se presentará formalmente la agenda de trabajo internacionalista, mientras los equipos de comunicación y propaganda terminan de coordinar la difusión en redes sociales y la elaboración de materiales para la jornada.