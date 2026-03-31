León XIV y el primer relevo de relevancia en la cúpula jerárquica de la Santa Sede: ¿quién es el nuevo número 3?

El papa León XIV nombró ayer lunes responsable de los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado al italiano Paolo Rudelli, actual nuncio en Colombia, que se convierte así en el “número 3” vaticano en sustitución del venezolano Edgar Peña Parra.

Se trata del primer cambio de relevancia en la cúpula jerárquica del Vaticano que acomete León XIV desde su elección el pasado 8 de mayo, ya que el “sustituto” (como se denomina el cargo de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado) es una de las figuras más influyentes de la Curia romana, con funciones clave en la coordinación interna y gestión de la Santa Sede.

Rudelli, el nuevo sustituto, tiene 55 años, y una larga carrera diplomática. Fue nombrado nuncio en Colombia el 19 de julio de 2023.

El papa León XIV además ha designado nuncio apostólico en Italia al sustituto saliente, Peña Parra, quien fue llamado en agosto de 2018 por el papa Francisco, cuando era nuncio en Mozambique, para el cargo al frente de los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado.

León XIV durante una misa con cardenales en la Capilla Sixtina del Vaticano. Foto: AFP

Peña Parra difundió una nota de despedida en la que hace referencia a “momentos de sufrimiento institucional” como “el proceso relacionado con el asunto del Palacio de Londres, que ha expuesto a la Santa Sede y, en particular, a nuestra Secretaría de Estado a una atención mediática y judicial sin precedentes, exigiéndonos rigor, transparencia y sentido de la responsabilidad”.

Para algunos analistas, este cambio ordenado por el papa León XIV se debe justo a las consecuencias del proceso judicial relacionado con los fondos gestionados por este departamento de la Secretaría de Estado y por el que se condenó al anterior sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, el cardenal Angelo Becciu. EFE