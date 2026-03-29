El papa León XIV denunció los “abismos entre pobres y ricos” en uno de los estados más ricos del mundo

El papa León XIV denunció ayer sábado que las guerras que ensangrientan el mundo “son fruto de la idolatría del poder y del dinero”, durante una misa en el estadio Luis II de Mónaco, con la que terminó su visita al pequeño principado, uno de los estados más ricos del mundo y considerado un paraíso fiscal. También denunció los “abismos entre pobres y ricos”. Y pidió a la juventud “momentos de silencio y de escucha, para acallar el frenesí del hacer y del decir, de los mensajes, los reels y los chats”, entre otras peticiones.

En el estadio, en un puesto de honor cerca del altar, se encontraban el príncipe Alberto II y la princesa Charlene, vestida de blanco y mantilla, privilegio para las soberanas católicas, y sus hijos Jacques y Gabriela. Mientras que en segunda fila se sentaban sus hermanas Carolina y Estefanía. Y el resto de los miembros de la familia Grimaldi que acudieron a la ceremonia fueron colocados en las primeras filas entre los fieles.

Ante cerca 15.000 personas de este pequeño Estado, donde sólo cerca 9.000 son monegascos y el resto son extranjeros, residentes en este país con mayor concentración de millonarios del mundo, el papa pidió a la Iglesia que ayude “a ser lugar de acogida, de dignidad para los pequeños y los pobres, de desarrollo integral e inclusivo”.

También la homilía sirvió el papa para volver a gritar no a las guerras. “¡No nos acostumbremos al estruendo de las armas ni a las imágenes de guerra! La paz no es un mero equilibrio de fuerzas; es obra de corazones purificados, de quienes ven en el otro a un hermano al que cuidar, no a un enemigo al que abatir”, dijo el papa que usó el francés en todos los eventos. “Aún hoy, ¡cuántos cálculos se hacen en el mundo para matar inocentes”, lamentó también el pontífice.

Asimismo llamó a “hacerse cargo de toda existencia humana, en cada una de sus fragilidades, desde que es concebida en el seno materno hasta que envejece. Como nos ha enseñado el Papa Francisco, la cultura de la misericordia rechaza la cultura del descarte”.

En varias ocasiones durante esta visita, el papa llamó a defender la vida desde su concepción. El pasado noviembre, Alberto II rechazó firmar la ley que pretendía legalizar el aborto en el Principado, después de que el Consejo Nacional aprobase una reforma para promulgar esta norma.

Solo el 8% de los 39.000 habitantes de este territorio, de los cuales una cuarta parte son de nacionalidad monegasca, se declaran practicantes católicos, religión de Estado del principado.

A una semana de la Pascua, la fiesta más importante del calendario cristiano, esta visita permitirá también medir la popularidad del pontífice estadounidense, más discreto que su predecesor, el argentino Francisco.

Días pasado, el papa animó a hacer crecer “una cultura de la donación cada vez más informada, libre y compartida”, pero advirtió de la necesidad de que los criterios para los trasplantes sean “justos y transparentes”.

El pontífice afirmó que “la reflexión de la Iglesia ha acompañado el desarrollo de la medicina de trasplantes, reconociendo su valor e indicando, al mismo tiempo, los criterios éticos necesarios”.

Explicó que la Iglesia siempre “se trata de una acción que aúna la generosidad del don con la responsabilidad moral que lo acompaña”.

Portugal La iglesia indemniza a 57 víctimas de abusos La Iglesia Católica portuguesa decidió indemnizar a 57 víctimas de abusos sexuales con un monto total de 1,61 millones de euros (unos 1,87 millones de dólares) esta semana, tres años después de la publicación de un informe sobre la magnitud de la pederastia. Las cantidades concedidas a las 57 víctimas de abusos sexuales contra “menores o adultos vulnerables”, cuyos expedientes ya fueron cerrados, oscilan entre 9.000 y 45.000 euros (entre unos 10.400 y 52.000 dólares). El informe, solicitado por los obispos pero elaborado por una comisión independiente, concluyó en febrero de 2023 que al menos 4.815 menores habían sido víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia católica portuguesa desde 1950. El caso llegó al Vaticano hasta su resolución. AFP

Con información de EFE y AFP