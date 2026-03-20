"Amoris Laetitia": León XIV apoya texto de Francisco que habla sobre la familia y tiende la mano a los divorciados

El papa León XIV apoyó ayer jueves un texto de su predecesor Francisco que tiende la mano a los divorciados que se vuelven a casar, cuestionado por algunos conservadores.

Con Amoris Laetitia (“La felicidad del amor”), publicado en 2016, el papa Francisco había abierto la vía discretamente, caso por caso, a la posibilidad de recibir la comunión para los católicos divorciados que se vuelven a casar por el civil.

La publicación de esta “exhortación apostólica” significó un giro en su pontificado y causó un vivo debate en la Iglesia que expuso las críticas de su franja conservadora.

Con motivo de su décimo aniversario, León XIV calificó el texto de “mensaje luminoso de esperanza sobre el amor conyugal y familiar”.

Basílica de San Pedro mientras el Papa León XIV celebra la misa jubilar de los catequistas, en el Vaticano. Foto: AFP

León XIV también convocó en Roma en octubre a los presidentes de las conferencias episcopales del mundo entero para propiciar un tiempo “de escucha recíproca” sobre las “medidas a tomar”, teniendo “en cuenta lo que se realiza en las iglesias locales”.

“Nuestra época está caracterizada por transformaciones rápidas que, incluso ahora más que hace diez años, requieren una atención pastoral particular a las familias”, escribió en un mensaje publicado por el Vaticano. Esta iniciativa, que se inscribe en el marco de la gobernanza más colegial deseada por León XIV, sugiere que el jefe de la Iglesia podría querer legislar sobre el tema en los próximos años. AFP