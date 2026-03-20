Jorge Lenoble le llevó una bandera uruguaya al Papa: así reaccionó el líder de la Iglesia

El mediático contador Jorge Lenoble se encuentra por estos días en Italia, adonde viajó junto a su amigo de toda la vida Cristian De los Santos para participar de la maratón de Roma que se realizará este domingo. Sin embargo, más allá del desafío deportivo, el viaje tiene un significado especial: aprovechó la ocasión para recorrer la ciudad, hacer turismo por sus calles y conocer el Vaticano, donde además buscó un acercamiento con el papa León XIV.

Lenoble pidió una audiencia con el máximo líder de la Iglesia Católica a través del embajador uruguayo Juan Raúl Ferreira, quien le consiguió una invitación especial. De este modo, el pasado miércoles a las 10 horas el polémico comunicador logró acceder al sector por donde se desplaza en el Papamóvil, y también al espacio en el que saluda a distintas delegaciones.

La reunión de Lenoble y Juan Raúl Ferreira en la Santa Sede.

En los videos que compartió en redes sociales, Lenoble muestra la tarjeta de la invitación y lee "Embajada uruguaya en la Santa Sede", y luego describe que está "llegando a ver al Papa". "Al Pope", exclama mencionándolo en inglés, y celebra asombrado que el sitio "es impresionante".

En ese contexto, el uruguayo llevó una bandera nacional y, a los gritos, desde la primera fila, intentó llamar la atención del Papa: “León, una bendición para Uruguay”, repitió en varias oportunidades. Tras insistir, finalmente obtuvo una aparente respuesta: según deja ver el video, el líder de la Iglesia lo notó y levantó la mano para saludarlo a la distancia.

El gesto, aunque breve, fue suficiente para Lenoble, quien se mostró visiblemente emocionado por el momento vivido. La experiencia en el Vaticano tuvo además otro detalle significativo: el contador se llevó consigo crucifijos bendecidos por el propio Papa, que conservará como recuerdo de la jornada.

Minutos después, compartió en sus redes sociales los videos del encuentro, que rápidamente se transformaron en parte de un viaje inolvidable, donde combinó deporte, turismo y un acercamiento único con el líder de la Iglesia.