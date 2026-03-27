Alertan por el inicio de traslados de usuarios de ASSE en taxis y oposición exige explicaciones

El diputado nacionalista Amin Niffouri realizó este viernes un pedido de informes en torno a la licitación pública de traslados comunes que abrió la Administración Nacional de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) para el traslado de usuarios de la zona metropolitana, al que se presentó la patronal del Taxi.

El legislador hizo 14 preguntas a ASSE en torno a la licitación 10.021/2026. Entre ellas si el organismo puede "aclarar" si es una licitación para contratación de traslados comunes de pacientes o para contratación de traslado de pasajeros, y si se "previó" que los autos cuenten con un desfibrilador (DEA) y con personal "idóneo" para utilizarlo.

El legislador también consultó si pacientes que no requieren "ningún tipo" de actuación médica "deben ser transportado por el sistema de salud", así como la cifra de traslados medicalizados y no medicalizados (comunes) en 2025, y si el prestador realiza traslados no medicalizados desde y hacia centros asistenciales con "flota propia".

“Estoy preocupado por la situación porque entiendo que el traslado de usuarios o pacientes se debe hacer dando las garantías necesarias, y no priorizando, que quizás lo sea por qué lo hacen, el precio del traslado”, apuntó Niffouri en diálogo con El País.

El servicio pedido por ASSE, “incluye el traslado de paciente ambulatorios, traslados programados (consultas, estudios, altas, etc) las 24 horas del día los 365 días del año, con cobertura en Montevideo, zona metropolitana y Canelones para traslado desde y hacia centros de salud, con tiempos de respuesta no mayor a 30 minutos”, marcó la licitación 10.021/2026.

Los taxis se presentarán a la licitación pública, tal como confirmó este miércoles a El País el titular del Centro de Propietarios de Automóviles con Taxímetro del Uruguay - Gremial Única del Taxi (Cpatu), Óscar Dourado. “No tenemos ninguna limitante para hacer esta tarea, que la hemos hecho desde siempre”, dijo.

¿Ya empezaron?

El legislador blanco y fuentes empresariales señalaron a El País que esta semana ASSE ya realizó traslados de pacientes en taxis.

“Me llama la atención que, extraoficialmente, me llega que ya arrancaron los traslados de usuarios de ASSE en taxi”, denunció Niffouri.

“Entiendo que para el traslado de pacientes, en principio, un auto con mampara no sería lo adecuado”, marcó el legislador blanco.

Además, legislador blanco insistió con que le genera “muchas dudas” la licitación que se abrió hace una semana. “No es lo mismo trasladar en cierto tipo vehículo a alguien que va a trabajar, que trasladar a un paciente que se va a hacer una diálisis, por ejemplo”, planteó.

Desde la anterior gestión de ASSE calificaron a El País de “disparate” y “aberración” esta licitación, por entender que no se pueden hacer traslados de usuarios en taxis o autos privados, sino que se deben hacer en ambulancias, como hasta ahora. Al mismo tiempo, estimaron que el Tribunal de Cuentas observará la licitación por las condiciones del pliego.

Del otro lado, el diputado frenteamplista Federico Preve, integrante de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes, celebró la licitación en su cuenta de la red social X.

“Habrá proceso competitivo -licitación- para traslados comunes de personas sin necesidad de ambulancia. Se terminan las compras directas millonarias a empresas marítimas: habrá licitaciones, posibilidad de que todos se presenten. Decisión que responde a irregularidades que investigamos y denunciamos”, dijo Preve. “Se ahorrarán millones de pesos”, estimó.

En tanto, desde el actual directorio de ASSE indicaron a El País que desde la gerencia financiera del prestador se les informó que la contratación de traslados por esta nueva vía implicaría un ahorro de $ 400 millones al año.