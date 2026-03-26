Taxis se presentan a licitación de ASSE para hacer traslados comunes en Montevideo, zona metropolitana y Canelones

La Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) abrió el viernes pasado una licitación para traslados comunes para usuarios del prestador público "no medicalizados” en Montevideo, zona metropolitana y Canelones, por hasta 150.000 kilómetros anuales, de acuerdo a lo establecido en el pliego de la licitación pública 10.021/2026.e la licitación pública 10.021/2026.

El presidente de la gremial única del taxi (Cpatu), Óscar Dourado, dijo consultado por El País que se van a presentar a la licitación pública. “No tenemos ninguna limitante para hacer esta tarea, que la hemos hecho desde siempre”, dijo el dirigente histórico del taxi.

Desde el ámbito empresarial del transporte cuestionaron a El País que los pacientes sean traslados en vehículos con mampara, y sin las condiciones sanitarias “adecuadas”, quienes hasta ahora son trasladados en ambulancias. Y apuntaron a que por las condiciones del pliego se puede estar “orientando” la licitación.

Fuentes del directorio de ASSE indicaron a El País que desde la gerencia financiera del prestador se les informó de que la contratación de traslados por otra vía implicaría un ahorro de $ 400 millones al año, frente a la contratación de ambulancias para estos casos.

El servicio pedido por el prestador con casi 1,5 millones de usuarios, “incluye el traslado de paciente ambulatorios, traslados programados (consultas, estudios, altas, etc) las 24 horas del día los 365 días del año, con cobertura en Montevideo, zona metropolitana y Canelones para traslado desde y hacia centros de salud, con tiempos de respuesta no mayor a 30 minutos”,

Entre las “condiciones” para prestar el servicio, se exigió la “identificación del vehículo y conductor al momento de coordinar el traslado”, el “buen estado de higiene y mantenimiento del vehículo”, y el “trato adecuado y respetuoso hacia los pacientes”.

El texto, de 22 páginas, publicado en la página web de compras estatales, el 20 de marzo, agregó que “se deberá contar con capacidad de realización de hasta 50 traslados en forma simultanea de manera diaria”.

A su vez, el servicio será solicitado por la unidad ejecutora de ASSE de forma telefónica, “contando con autorización previa de cada traslado, registro de origen, destino y paciente (no menores de edad)”.

Los interesados deberán presentar la nómina de los choferes con sus respectivas “libretas de conducir vigentes (profesional)”, con experiencia “no menor a dos años” y carne de salud vigente.

También deberán contar con la libreta de circulación “vigente” y seguro obligatorio “vigente”. Así como una “antigüedad máxima” de los vehículos de hasta seis años, tal como rige para el taxi y las aplicaciones de transporte. Se aplicará el régimen de preferencia de industria nacional (PIN).

ASSE “se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente el llamado o dejar sin efecto el mismo en cualquier etapa del procedimiento según se estime conveniente a los intereses de esta administración”, resaltó el pliego, que abrió el llamado para ofrecer servicios por un año desde la notificación del adjudicatario. El prestador recibirá ofertas hasta el 20 de abril.

El prestador “contratará la cantidad que considere necesaria para cubrir el servicio, no generando la cantidad solicitada obligación de contratación”, así como “no pagará por servicios no prestados”.

El llamado del prestador público habilitó a que se formen consorcios para brindar el servicio en el área metropolitana. “Todas las empresas que integren el consorcio (constituido o a constituirse) deberán responder solidaria e ilimitadamente por la totalidad de las obligaciones asumidas por este respecto del procedimiento licitatorio, así como posteriormente durante la ejecución y vigencia del contrato si resulta adjudicatario”, marcó ASSE.

SMU analiza denuncias de cancelaciones de listas de espera en ASSE

El vicepresidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Rodrigo Perna, dijo a El País que en la sesión del colectivo médico de este miércoles iba a plantear la denuncia que radicaron varios médicos y usuarios de que llegó la orden de ASSE de cancelar listas de espera, incluso de años atrás, sin avisar a los pacientes de centros públicos de todo el país, tal como informó La Diaria. El País intentó, sin éxito, comunicarse con ASSE sobre esta situación.