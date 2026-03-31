OSE lanzará en un mes licitación internacional para construir la represa de Casupá por US$ 130 millones

OSE abrirá entre "fines de abril y principios de mayo" una licitación internacional para la construcción de una represa en Casupá (Florida), para reforzar las reservas de agua dulce bruta en el área metropolitana. Así lo indicó a El País el presidente de la empresa estatal de aguas, Pablo Ferreri, quien aseguró que está previsto que a fines de este año se adjudique la obra, que comenzaría a inicios de 2027.

En diciembre pasado, ocho consorcios se presentaron a la etapa de precalificación: CWE (China International Water & Electric Corp.); CCCC-YREC-Impacto (CCCC Water Resources and Hidropower Construction Co..Ltda.; YellowRiver Engineering Consulting Co-Ltd; e Impacto Construcciones S.A.): Consorcio Casupá (Sinohydro10 - Grinor); Rovella CVC; Espina –Consultora de Riegos S.A; Consorcio Constructor de Presas Uruguay (Traxpalco- Berkes y Toniolo Busnello); Teyma Constructora y Conconcreto S.A, y CMC-Pietroboni.

El embalse estará ubicado sobre el arroyo Casupá, afluente del río Santa Lucía, para reforzar la producción en Aguas Corrientes. Se proyectó una capacidad total de 118 millones de metros de cúbicos (m3), casi el doble de Paso Severino (67 millones de m3), la reserva actual más grande, junto a Canelón Grande (18 millones de m3).

El gobierno prevé una inversión de US$ 130 millones en la represa de Casupá, que sería financiada con un préstamo aprobado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). OSE inició meses atrás reuniones “mano a mano” con los 37 propietarios, de los 102 padrones involucrados en el proyecto.

OSE busca con la construcción de Casupá lograr reservas de agua bruta para “un período mínimo de 60 días en cualquier circunstancia y época del año, aún en el supuesto de disfunción grave de alguna de las fuentes de agua”, marcó en una presentación del proyecto. El cronograma prevé que las obras se extiendan de marzo de 2027 a setiembre de 2029. Luego comenzaría el llenado que podría llevar un año más.

Cronograma de obra de la presa en Casupá, presentado por OSE en la Comisión Permanente, en enero de 2026. Foto: OSE.

La construcción de la represa en Casupá ha generado fuertes cuestionamientos de algunos vecinos y productores de la zona, así como desde la oposición política. Ferreri respondió a las críticas que esta obra no es un “capricho” del gobierno, sino que forma parte de la estrategia prevista para “garantizar” el suministro de agua potable en el área metropolitana.

OSE remarcó días atrás en su página web que un informe técnico contratado en el año 2024, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y entregado en junio de 2025, destacó que la presa de Casupá es "una solución más robusta y confiable que Arazatí para asegurar el agua potable del área metropolitana frente a futuras sequías".

“La represa de Casupá es necesaria para asegurar el abastecimiento de agua potable y, por tanto, la prioridad”, tanto porque “cubre el crecimiento de la demanda a 2045” y “asegura el abastecimiento ante sequías severas”, marcó la presentación de OSE en Comisión Permanente hace dos meses.

Ferreri destacó en diciembre pasado la fusión de empresas uruguayas y extranjeras para la construcción de una represa de hormigón compactado con rodillo, una tecnología no aplicada a nivel local en construcciones de este tipo. Tendrá aproximadamente 750 metros de longitud y 30 metros de altura máxima, con un área de embalse de 2.127 hectáreas.

Dada la cantidad de consorcios que se postularon para hacer la obra, Ferreri resaltó que el proceso iba a ser “muy competitivo”. Fuentes de OSE dijeron a El País que no hay aún una definición de cuántas empresas que se presentaron a la precalificación pasarán a la próxima fase.

La estrategia de OSE para reforzar el suministro de agua en el área metropolitana es un “enfoque sistémico” que incluye un paquete de obras en la zona, como el Proyecto Neptuno (US$ 213 millones) que incluye una nueva planta potabilizadora al lado de Aguas Corrientes, Casupá (US$ 130 millones) y una planta potabilizadora en Solís Chico (US$ 45 millones).

OSE también prevé invertir en este período US$ 274 millones en saneamiento, y US$ 63 millones en la “modernización” de OSE, que implicaría rebajar las pérdidas, que hoy son la mitad del agua que produce la empresa estatal de aguas.