El pronóstico para el miércoles 15 de julio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana tendrá cielo nuboso con períodos de algo nuboso, viento del sector N de 10-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el miércoles 15 de julio de 2026 el pronóstico del clima en Uruguay estará marcado por abundante nubosidad, con vientos del norte y noreste en buena parte del país, y un rango térmico nacional que irá de 6°C a 23°C.
En el noroeste, el pronóstico del clima indica que durante la mañana el cielo estará nuboso con períodos de algo nuboso, acompañado por viento del NE de 20-40 km/h. Hacia la tarde/noche aumentará la cobertura hasta quedar nuboso y cubierto, con desmejora hacia la noche, viento del NE de 20-40 km/h y rachas de hasta 50 km/h, con mínima de 8°C y máxima de 23°C.
Para el noreste, se prevé que la mañana transcurra con cielo nuboso y momentos de menor nubosidad, además de neblinas y bancos de niebla, con viento del sector N de 20-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. En la tarde/noche continuará nuboso, con viento del NE de 20-30 km/h y rachas de 40-50 km/h, con mínima de 6°C y máxima de 22°C.
En el suroeste, la mañana presentará cielo nuboso con períodos de cubierto y neblinas, junto a viento del sector N de 10-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Para la tarde/noche el cielo estará cubierto y desmejorará hacia la noche, con viento del NE y N de 20-40 km/h y rachas de hasta 50 km/h, con mínima de 6°C y máxima de 21°C.
En el centro-sur, el pronóstico marca una mañana nubosa con períodos de algo nuboso y presencia de neblinas, mientras el viento soplará del sector N de 10-30 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Durante la tarde/noche el cielo pasará de nuboso a cubierto, con viento del NE y N de 20-40 km/h y rachas de hasta 50 km/h, con mínima de 6°C y máxima de 21°C.
Este y Área Metropolitana
En el este, la mañana estará nubosa, con neblinas y bancos de niebla, y viento del sector N de 10-30 km/h. Hacia la tarde/noche predominará el cielo nuboso y cubierto, con viento del NE y N de 20-40 km/h, con mínima de 6°C y máxima de 22°C.
En Punta del Este, el día comenzará con cielo nuboso y períodos de algo nuboso, acompañado por viento del sector N de 10-30 km/h. Para la tarde/noche se prevé un aumento de la nubosidad, con cielo nuboso y cubierto y viento del NE de 20-40 km/h, con mínima de 10°C y máxima de 17°C.
En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana tendrá cielo nuboso con períodos de algo nuboso, viento del sector N de 10-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. En la tarde/noche el cielo evolucionará de nuboso a cubierto, con viento del NE de 20-40 km/h, con mínima de 9°C y máxima de 21°C.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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