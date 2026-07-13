"Se terminan los días más fríos": Inumet, Metsul y meteorólogos pronostican ingreso de calor y lluvias

Uruguay entró en una semana que tendrá varios días con temperatura por encima de lo normal, lo que se caracteriza como un veranillo en pleno invierno. El día más frío es el que está transcurriendo, el lunes, porque ya para el martes se anuncia un aumento que marcará una constante. Según el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), Montevideo llegará a tener máximas de 20°C. Como contracara, también se prevé la llegada de lluvias y también algunas tormentas.

Inumet tiene en su pronóstico del tiempo para Montevideo y el área metropolitana un lunes que amanece con algunas lloviznas pero que va a ir mejorando, con una mínima de 7° y una máxima de 14°. El martes, ya sin precipitaciones pero nublado, habrá entre 6° y 17°, iniciando un aumento. Para el miércoles se anuncian 8° de mínima y 20° de máxima.

Hacia el jueves, según Inumet, hay alta probabilidad de lluvias y tormentas: la mínima será de 13° y la máxima de 18°. El viernes, aún con lluvias, entre 15° y 19°. Para el fin de semana también hay probabilidad de precipitaciones aunque más bajas: el sábado habrá entre 14° y 18° y el domingo entre 12° y 14°, iniciando un nuevo descenso.

El meteorólogo Mario Bidegain compartió en su cuenta de X un pronóstico del modelo europeo ECMWF que indica que en Uruguay habrá anomalías positivas de temperatura, es decir, por encima de lo normal, de entre tres y seis grados: "Se terminan los días más fríos de este invierno", comentó.

#Pronóstico de anomalías de #temperaturas (°C) para LUN13 a LUN20 julio sobre Sudamérica, según @ECMWF. Se esperan desvíos positivos al Norte y NE #Argentina, #Paraguay, #Uruguay y Sur #Brasil de +3° a +6°C (por encima de normal). Se terminan los días más fríos de este invierno. pic.twitter.com/nY6bviQ6cQ — Mario Bidegain (@mario_bidegain) July 12, 2026

Otro pronóstico que compartió indica temperaturas en ascenso tanto en los valores mínimos como máximos y lluvias y tormentas desde el jueves hasta el sábado inclusive.

#PronósticoDelTiempo para #Montevideo, según @meteoblue, de DOM12 a SAB18 julio. Se espera un ascenso de temp. máximas: 12° (DOM12) a 18°C (SAB18). Se esperan tormentas y lluvias de JUE16 a SAB18 con 20 a 50 mm acumulados. pic.twitter.com/f6XX1FYwgq — Mario Bidegain (@mario_bidegain) July 12, 2026

El meteorólogo José Serra había adelantado el pasado viernes a El País que había un panorama "alentador" para esta semana que inicia. Luego de un lunes que será similar al domingo, o sea frío y con lloviznas, "a partir del martes ingresa un pulso de aire cálido que va a provocar un veranillo".

El martes la temperatura mínima será baja pero la máxima estará por encima de lo normal para la época, con 18° o 20° en el norte y 17° en el sur. A partir del miércoles, dijo Serra, tanto la temperatura mínima como la máxima estarán por encima de lo normal y esta es una situación que se prevé persista al menos hasta el viernes, configurando así tres días consecutivos.

En el sur la temperatura irá subiendo hasta ubicarse en 20° al final de la semana, explicó el meteorólogo, que agregó que de todas formas se mantendrán tanto los altos valores de humedad como la nubosidad y los períodos de cielo cubierto.

Metsul advierte por las primeras tormentas de El Niño

Metsul, el instituto de meteorología del sur de Brasil, avisa que esta semana llegará la "primera oleada de tormentas de El Niño". Se esperan "lluvias torrenciales, numerosos rayos, incluso granizo de gran tamaño y vendavales destructivos". Este es un fenómeno que se espera que también "afecte a Uruguay".

"A partir del jueves 16 se formarán las primeras zonas de inestabilidad con lluvias y tormentas, que afectarán al noreste de Argentina, Uruguay y parte de Río Grande do Sul", indicó Metsul en una publicación. En los días siguientes, "bajo una masa de aire aún más cálido que persistirá durante varios días sobre las latitudes medias de Sudamérica, se producirá una sucesión de días de inestabilidad en que las condiciones atmosféricas serán favorables para la formación de tormentas".

En esta línea, pronostica que "una masa de aire excepcionalmente cálido para esta época del año afectará al centro y norte de Argentina, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil entre la segunda mitad de esta semana y la primera mitad de la próxima". No obstante, Metsul explicó que no se producirá una ola de calor porque las lluvias y tormentas evitarán que las temperaturas den un salto a máximas extremas.