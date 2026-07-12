El pronóstico para el lunes 13 de julio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el lunes 13 de julio de 2026 tendrá condiciones variables en Uruguay, con mañanas frías y presencia de humedad en varias zonas; a nivel nacional, las temperaturas irán desde una mínima de 4°C hasta una máxima de 16°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará entre algo nubosa y nubosa, con períodos de cielo claro y presencia de nieblas y neblinas, acompañada por vientos del SE al NE de 05-20 km/h. Hacia la tarde y la noche continuará el cielo algo nuboso a nuboso, con viento del NE de 10-30 km/h, y las temperaturas se ubicarán entre 5°C y 16°C.

Para el noreste, se prevé una mañana nubosa a cubierta, con algunos períodos de menor nubosidad, nieblas y neblinas, además de baja probabilidad de precipitaciones escasas; el viento soplará del sector S al sector E de 05-20 km/h. En la tarde y noche el cielo pasará a algo nuboso y nuboso, con neblinas y bancos de niebla, mientras que el viento será del NE de 10-30 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h, y las temperaturas irán de 8°C a 15°C.

Vista de la Torre de las Telecomunicaciones y el Cerro de Montevideo al atardecer, en la zona portuario y la Bahía de Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

En el suroeste, la mañana se presentará con cielo algo nuboso y nuboso, períodos de claro, nieblas y neblinas, con vientos del SE al NE de 10-20 km/h y períodos de variables de 0-10 km/h. Durante la tarde y la noche aumentará la nubosidad, con períodos de cielo cubierto, viento del NE de 10-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h, con mínima de 4°C y máxima de 15°C.

En el centro-sur, el inicio de la jornada estará nuboso y cubierto, con períodos de algo nuboso, nieblas y neblinas, además de heladas agrometeorológicas; los vientos serán del sector S al NE de 10-20 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h. Para la tarde y la noche se mantendrá el cielo nuboso, con períodos de cubierto y viento del NE de 10-30 km/h, y las temperaturas estarán entre 4°C y 14°C.

En el este, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, nieblas y neblinas, junto con probables precipitaciones escasas y aisladas; los vientos soplarán del sector S al sector E de 10-20 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h. Más tarde, el cielo continuará nuboso, con períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla, mientras que el viento será del NE de 10-30 km/h, también con períodos de variables de 0-10 km/h, y las temperaturas irán de 7°C a 14°C.

En Punta del Este, la mañana estará nubosa y cubierta, con períodos de algo nuboso, nieblas y neblinas, además de baja probabilidad de precipitaciones escasas; el viento irá del sector S de 10-20 km/h a variables de 0-10 km/h. En la tarde y noche predominará el cielo nuboso, con vientos variables de 0-10 km/h que rotarán al NE de 10-30 km/h, y las temperaturas se ubicarán entre 9°C y 13°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con períodos de algo nuboso, nieblas y neblinas, acompañada por vientos del sector S al sector E de 10-20 km/h y períodos de variables de 0-10 km/h. Hacia la tarde y la noche continuará el cielo nuboso, con viento del NE de 10-30 km/h, y las temperaturas estarán entre 7°C y 14°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.