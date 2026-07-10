Del frío y la humedad al veranillo: pronostican drástico cambio en el tiempo para la próxima semana

Un drástico cambio de temperatura está previsto para la semana que viene, según el pronóstico del tiempo. Tanto este viernes como el sábado hará frío, estará húmedo y nublado y no se descartan precipitaciones. El domingo, Día del Padre, el cielo comenzará a despejarse pero el termómetro seguirá con números bajos. Recién el martes comenzará un franco ascenso que derivará en marcas cercanas a 20° hacia el final de la semana.

El meteorólogo José Serra explicó a El País que este viernes y sábado transcurrirán "con bastante inestabilidad" en el sentido de que habrá "cielos cubiertos, altos niveles de humedad y algunas precipitaciones dispersas". La temperatura mínima será de 6° o 7° y la máxima de 13° o 14°. Las lluvias que se esperan son solo "chaparrones aislados a modo de lloviznas".

Pronóstico del tiempo para el Día del Padre

El domingo, en cambio, estará inestable solo en las primeras horas porque irá "mejorando en todo el territorio hacia el mediodía y la tarde". Estimó que se verá el sol en las últimas horas de la jornada, pero de todos modos seguirá frío, con una máxima de 13° en Montevideo y de 15° en el norte.

Sin embargo, dio un pronóstico "alentador" para la semana que viene. Luego de un lunes que será similar al domingo, o sea muy frío, "a partir del martes ingresa un pulso de aire cálido que va a provocar un veranillo".

El martes la temperatura mínima será baja pero la máxima estará por encima de lo normal para la época, con 18° o 20° en el norte y 17° en el sur. A partir del miércoles, dijo Serra, tanto la temperatura mínima como la máxima estarán por encima de lo normal y esta es una situación que se prevé persista hasta el viernes, configurando así tres días consecutivos.

En el sur la temperatura irá subiendo hasta ubicarse en 20° al final de la semana, explicó el meteorólogo, que agregó que de todas formas se mantendrán tanto los altos valores de humedad como la nubosidad y los períodos de cielo cubierto.

Pronóstico de Inumet coincide con la posibilidad de un veranillo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) marca para Montevideo y el área metropolitana 9° de mínima y 12° de máxima para este viernes, con precipitaciones escasas y aisladas. Similar será el sábado, con 8° y 13° y también probables chaparrones.

El domingo, ya con baja probabilidad de lluvia únicamente en la mañana y mejorando en la tarde, la mínima será de 4° y la máxima de 12°. Para el lunes Inumet anuncia 2° y 12° y para el martes pronostica un considerable ascenso: 5° y 16°. El miércoles la temperatura escalará a 9° y 19° y el jueves estará en 12° y 19°.