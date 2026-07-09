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El pronóstico para el viernes 10 de julio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

En Montevideo y Área Metropolitana, el pronóstico prevé una mañana nubosa y cubierta, con neblinas y viento del sureste de 10-30 km/h.

El País
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09/07/2026, 19:38
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Vista de la Rambla de Punta Carretas con transito y nubes de tormenta en la ciudad de Montevideo.
Nubes de tormenta se ven desde la rambla de Montevideo.
Foto: Inumet.

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el viernes 10 de julio de 2026 el clima en Uruguay tendrá predominio de nubosidad y ambiente frío a fresco, con una mínima nacional de 2°C y una máxima de 18°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica una mañana nubosa y cubierta, con heladas agrometeorológicas, presencia de niebla y neblina, además de baja probabilidad de precipitaciones; los vientos soplarán del sector este a 10-30 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h. Hacia la tarde/noche continuará el cielo nuboso y cubierto, con baja probabilidad de lluvias, viento del sureste y este a 10-30 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h, con mínima de 2°C y máxima de 18°C.

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Para el noreste, la mañana se presentará con cielo nuboso y cubierto, neblinas y bancos de niebla, acompañada por vientos del suroeste al este de 10-20 km/h. En la tarde/noche persistirá la nubosidad abundante, con viento del sureste y este de 10-30 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h, con mínima de 2°C y máxima de 16°C.

En el suroeste, el viernes comenzará con cielo nuboso y cubierto, neblinas y viento del sureste de 10-30 km/h. Durante la tarde/noche seguirá el predominio de nubosidad, con baja probabilidad de precipitaciones y vientos del sector este de 10-30 km/h, con mínima de 4°C y máxima de 14°C.

En el centro-sur, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con neblinas y bancos de niebla, mientras los vientos soplarán del sureste y este a 10-30 km/h. Para la tarde/noche se mantendrá el cielo cubierto, con neblinas, baja probabilidad de precipitaciones, viento del sector este de 10-30 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h en zonas costeras, con mínima de 3°C y máxima de 13°C.

Cielo con nubes en Montevideo
Cielo con nubes en Montevideo.
Foto: Archivo El País.

Este y Área Metropolitana

En el este, la jornada comenzará con cielo nuboso y cubierto, nieblas y neblinas, junto con vientos del sur al sureste de 10-20 km/h. Hacia la tarde/noche continuará la nubosidad, con neblinas y bancos de niebla, baja probabilidad de precipitaciones y viento del sector este de 10-30 km/h, con mínima de 3°C y máxima de 14°C.

En Punta del Este, la mañana estará marcada por cielo nuboso y cubierto, neblinas y vientos del sureste al este de 10-30 km/h. En la tarde/noche seguirá el cielo cubierto, con baja probabilidad de precipitaciones y vientos del este y noreste de 10-30 km/h, con mínima de 10°C y máxima de 12°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, el pronóstico prevé una mañana nubosa y cubierta, con neblinas y viento del sureste de 10-30 km/h. Para la tarde/noche se mantendrá el cielo nuboso y cubierto, con baja probabilidad de precipitaciones, viento del sureste al noreste de 10-30 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h, con mínima de 8°C y máxima de 12°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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