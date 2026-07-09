El pronóstico para el viernes 10 de julio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el viernes 10 de julio de 2026 el clima en Uruguay tendrá predominio de nubosidad y ambiente frío a fresco, con una mínima nacional de 2°C y una máxima de 18°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica una mañana nubosa y cubierta, con heladas agrometeorológicas, presencia de niebla y neblina, además de baja probabilidad de precipitaciones; los vientos soplarán del sector este a 10-30 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h. Hacia la tarde/noche continuará el cielo nuboso y cubierto, con baja probabilidad de lluvias, viento del sureste y este a 10-30 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h, con mínima de 2°C y máxima de 18°C.

Para el noreste, la mañana se presentará con cielo nuboso y cubierto, neblinas y bancos de niebla, acompañada por vientos del suroeste al este de 10-20 km/h. En la tarde/noche persistirá la nubosidad abundante, con viento del sureste y este de 10-30 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h, con mínima de 2°C y máxima de 16°C.

En el suroeste, el viernes comenzará con cielo nuboso y cubierto, neblinas y viento del sureste de 10-30 km/h. Durante la tarde/noche seguirá el predominio de nubosidad, con baja probabilidad de precipitaciones y vientos del sector este de 10-30 km/h, con mínima de 4°C y máxima de 14°C.

En el centro-sur, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con neblinas y bancos de niebla, mientras los vientos soplarán del sureste y este a 10-30 km/h. Para la tarde/noche se mantendrá el cielo cubierto, con neblinas, baja probabilidad de precipitaciones, viento del sector este de 10-30 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h en zonas costeras, con mínima de 3°C y máxima de 13°C.

Cielo con nubes en Montevideo. Foto: Archivo El País.

Este y Área Metropolitana

En el este, la jornada comenzará con cielo nuboso y cubierto, nieblas y neblinas, junto con vientos del sur al sureste de 10-20 km/h. Hacia la tarde/noche continuará la nubosidad, con neblinas y bancos de niebla, baja probabilidad de precipitaciones y viento del sector este de 10-30 km/h, con mínima de 3°C y máxima de 14°C.

En Punta del Este, la mañana estará marcada por cielo nuboso y cubierto, neblinas y vientos del sureste al este de 10-30 km/h. En la tarde/noche seguirá el cielo cubierto, con baja probabilidad de precipitaciones y vientos del este y noreste de 10-30 km/h, con mínima de 10°C y máxima de 12°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, el pronóstico prevé una mañana nubosa y cubierta, con neblinas y viento del sureste de 10-30 km/h. Para la tarde/noche se mantendrá el cielo nuboso y cubierto, con baja probabilidad de precipitaciones, viento del sureste al noreste de 10-30 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h, con mínima de 8°C y máxima de 12°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.