Llegan a Uruguay las lluvias abundantes con intensa actividad eléctrica y caída de granizo severo

Un intenso cambio del tiempo ya provocó lluvias y tormentas en varias zonas del país el jueves y continuará al menos hasta el lunes. Matías Mederos, "cazador de tormentas" y estudiante de Meteorología, dio detalles de de los diversos fenómenos que se podrán registrar en Uruguay durante las próximas horas.

"Tenemos un sistema de alta presión en el este, en el océano Atlántico, que trae aire muy húmedo. En el norte de Argentina y Uruguay hoy podemos llegar a 30°. No es normal para la época", detalló Mederos en diálogo con En Clave País. Para Mederos, "podríamos vincular estas entradas de aire cálido al patrón del fenómeno de El Niño".

Matías Mederos en diálogo con El Clave País Foto: captura de video

El pronóstico para el fin de semana

Según Mederos, que este viernes se dirigía al departamento de Tacuarembó y seguirá viaje hacia Brasil para cazar tormentas en tiempo real, a partir de la madrugada de este viernes y en el fin de semana, se esperan "lluvias localmente intensas y abundantes y tormentas con intensa actividad eléctrica y caída de granizo en el norte del país".

En cuanto a las temperaturas, al norte del Río Negro podemos esperar "máximas de 28°C o hasta 31°C en Artigas", detalló el especialista en meteorología y al sur del Río Negro "ya en la tarde-noche de este viernes va a ingresar frente frío con máximas de 18°C o 19°C y van a bajar mucho más a partir del domingo, con lluvias".

Meteorólogos anuncian el final del veranillo con lluvias y tormentas

El pronóstico del tiempo marca que el veranillo está llegando a su fin: según el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) Montevideo tendrá 25°C de máxima este viernes —tras haber amanecido con 21°— y el norte podrá llegar a 30°. Pero este fin de semana habrá una abrupta caída, aunque en dos escalones: primero bajará un poco el sábado y luego otro poco el domingo, con un descenso que en total será de más de diez grados.

El pronóstico para Montevideo y el área metropolitana marca que este viernes en Montevideo estará nuboso y cubierto, "desmejorando con precipitaciones y tormentas", aunque habrá "mejoras temporarias". El sábado la temperatura máxima ya no se prevé de 25° sino de 20°, y la mínima no será de 20° sino de 12°; habrá también precipitaciones y tormentas. El domingo, de haber lluvias en la capital serán muy escasas, sin embargo, hará frío: la mínima será de 10° y la máxima de 13°, pero el viento soplará con más fuerza y desde el sur. El lunes vuelve la alta probabilidad de lluvias, con 10° y 14° como valores extremos.

El meteorólogo Mario Bidegain compartió en su cuenta de X un pronóstico del tiempo que indicaba 22° de máxima en Montevideo para este viernes, valor que caerá a 16° el sábado y a 12° el domingo. Según esa previsión, en la capital lloverá este viernes y el sábado, el domingo caen las probabilidades y vuelven a aparecer con fuerza el lunes.

Por su parte, el meteorólogo José Serra indicó en diálogo con El País que durante los cinco días en las zonas norte, centro y este —las más afectadas— podrían caer hasta 200 milímetros, o sea, "en cinco días una quinta parte de lo correspondiente a todo el año". Esto podría llevar al "desborde de arroyos, cañadas o algún río".

En Montevideo "va a llover" pero no aparece entre los departamentos más afectados. "Tormentas vamos a tener en todo el país, pero serán más generalizadas e intensas en el norte, centro y este", mencionó.

Esto se debe a que un "frente cálido ingresará por el norte y quedará estacionado sobre Uruguay, con leves desplazamientos, lo cual provoca cielos cubiertos, lluvias y lloviznas, tormentas, algunas puntualmente severas, con temperaturas bastante por encima del valor normal". Hay factores que potencian este frente, como el fenómeno de El Niño, explicó Serra.