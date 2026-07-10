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Alerta climática: EEUU advierte que el fenómeno de El Niño podría ser uno de los más fuertes de la historia

El Centro de Predicción Climática proyecta una intensidad sin precedentes del evento meteorológico en el Pacífico, con efectos que persistirán de forma prolongada durante las próximas estaciones.

10/07/2026, 16:30
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El Niño: Imágenes satelitales que muestran la diferencia entre la temperatura promedio de la superficie del mar en el ecuador del Océano Pacífico tropical
El Niño: Imágenes satelitales que muestran la diferencia entre la temperatura promedio de la superficie del mar en el ecuador del Océano Pacífico tropical
Foto: NOAA

El fenómeno meteorológico de El Niño, que implica aguas más cálidas de lo usual en el Pacífico, podría ser este año "uno de los más fuertes" de la historia, avisó este viernes la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos.

El Centro de Predicción Climática de la NOAA, con sede en Miami, situó ahora en un 81 % la probabilidad de que El Niño sea "muy fuerte" de octubre a diciembre próximo, lo que lo ubicaría como uno de los mayores desde que comenzaron los registros en 1950.

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Pronóstico climático y duración hasta 2027

Además, hay un 97 % de probabilidad de que el fenómeno meteorológico persista hasta la primavera de 2027, añadió el informe del organismo.

La NOAA advirtió de que El Niño "continúa y seguirá fortaleciéndose" desde que emitió un aviso por su formación el 11 de junio, cuando predijo un 63 % de probabilidad de que las temperaturas de la superficie marítima excedan los 2 grados centígrados sobre lo usual en su área de impacto en el Pacífico.

Anomalías cálidas de temperatura superficial del mar en el Pacífico Ecuatorial.
Anomalías cálidas de temperatura superficial del mar en el Pacífico Ecuatorial.
Foto: Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño basado en NOAA

El último informe "pronostica que El Niño se intensificará a lo largo de 2026" porque, además de lo que proyectan los modelos, "un fuerte acoplamiento de la circulación atmosférica y oceánica en el Pacífico contribuye a una confianza muy alta sobre que El Niño continuará hasta principios de 2027".

La oficina meteorológica declara la formación de El Niño cuando las temperaturas en el Pacífico ecuatorial están 0,5 grados centígrados por encima del promedio por "varios meses consecutivos".

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El Niño es un fenómeno climático que implica aguas más cálidas de lo normal en el Pacífico y aires del oeste más intensos, que resultan en un aumento de la cizalladura vertical del viento.

Impacto en tormentas, huracanes y ciclones

Para países en su zona de impacto, como Estados Unidos, esto implica condiciones más secas y un invierno más cálido de lo usual, apuntó la NOAA, aunque también implicará "lluvias y posibles inundaciones" en el sur del país norteamericano.

Las condiciones de La Niña están terminando y el Océano Pacífico Ecuatorial está entrando en un corto período de neutralidad antes de un probable evento de El Niño
Las condiciones de La Niña están terminando y el Océano Pacífico Ecuatorial está entrando en un corto período de neutralidad antes de un probable evento de El Niño
Foto: NASA/Metsul

Los vientos de El Niño también suponen una posibilidad mayor de ciclones tropicales en el Pacífico, aunque una menor probabilidad de huracanes en el Atlántico.

De hecho, el fortalecimiento de El Niño llevó a la Universidad Estatal de Colorado (CSU, en inglés) a rebajar este miércoles su pronóstico de huracanes, al prever ahora solo nueve tormentas con nombre, muy por debajo de la media, después de la previsión inicial de 13.

EFE

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