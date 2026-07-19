Al menos 250 viviendas afectadas por el temporal en Salto: el gobierno entregará chapas y colchones a las familias

El intendente de Salto, Carlos Albisu, recorrió en la mañana de este domingo las zonas del departamento afectadas por el temporal del sábado. Lo acompañó el director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Leandro Palomeque.

Ambos jerarcas detallaron las acciones realizadas y las prioridades para los próximos días. Palomeque informó que la evaluación de los daños permitió definir las principales necesidades de la etapa de rehabilitación, mientras comienza a planificarse la reconstrucción de las estructuras afectadas.

Explicó que la prioridad inmediata es restablecer los servicios esenciales, especialmente el suministro de energía eléctrica y agua en algunas localidades, con el objetivo de normalizar la situación durante la jornada.

Se fue con el viento. El techo de la empresa de indumentaria Invencible voló varios metros y cayó sobre dos viviendas a 50 metros. Foto: Hugo Lemos.

En cuanto a la asistencia, anunció que el Gobierno Nacional enviará chapas para reparar las viviendas dañadas y colchones para las familias que sufrieron pérdidas por el ingreso de agua.

Aclaró que, en esta primera etapa, la ayuda estará destinada exclusivamente a viviendas familiares y no abarcará establecimientos productivos o comerciales.

El relevamiento preliminar identificó 250 viviendas afectadas por voladuras de techo, algunas con daños parciales y otras con pérdidas totales. También indicó que el evento impactó principalmente en la ciudad de Salto y en las localidades de Campo de Todos y Colonia Osimani.

El temporal dejó destrozos en Salto

Palomeque remarcó que no fue declarada una emergencia nacional, por lo que la conducción de la respuesta permanece a cargo del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED) liderado por el intendente, mientras que el Gobierno Nacional brinda apoyo logístico, asistencia humanitaria y coordinación con los distintos ministerios.

Asimismo, confirmó que las actividades educativas continuarán con normalidad, ya que la evaluación realizada determinó que los centros educativos no sufrieron daños estructurales.

Destrozos en Salto por temporal

Albisu destacó la rápida respuesta institucional y resaltó la coordinación entre el Gobierno Departamental, el SINAE y los organismos nacionales desde las primeras horas posteriores al temporal.

Indicó que el presidente de la República Yamandú Orsi está en contacto permanente y que podría visitar el territorio salteño.