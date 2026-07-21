El presidente Orsi pidió "desburocratizar" la ayuda para que llegue a los afectados por el temporal en Salto

Nosotros le pedimos una ayuda chiquita aunque sea, algo que tenga para darnos, pero que lo precisamos mucho”, dijo a El País, Marlene Vargas, una mujer que vive hace décadas en el barrio Nuevo Uruguay en el extremo este de la ciudad de Salto y que además es la actual presidenta de la comisión vecinal.

El planteo se lo hizo al presidente de la República, Yamandú Orsi, que en la mañana de ayer -a dos días del temporal que sufrió Salto- visitó varias de las zonas que resultaron severamente afectadas, que dejó unas 250 personas sin techo y con riesgo de derrumbe en sus viviendas, otros con voladuras totales o parciales, y a varios miles de personas sin luz eléctrica.

Los daños llegaron a gran parte de la producción hortifrutícola del departamento, que abastece a un alto porcentaje de la población de todo el país, ya que Salto representa al 40% de la producción hortícola nacional. El 80% de los productores del sector se vieron damnificados, lo que llevó a que se declare la emergencia granjera.

Orsi llegó al aeropuerto de Salto sobre las 9:45 de la mañana bajo una densa llovizna y fue recibido por el intendente, Carlos Albisu y por el director del Sinae, Leandro Palomeque. Junto al mandatario arribaron los subsecretarios de Vivienda, Cristian Di Candia y el de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carambula, con quienes recorrió los lugares afectados.

Yamandú Orsi durante recorrida por Salto tras fuerte temporal. Foto: Hugo Lemos.

Incluso, los integrantes del directorio de UTE encabezados por su presidente, Andrea Cabrera, estuvieron presentes y destacaron los trabajos realizados, supervisando además a los funcionarios del ente que llegaron desde otros departamentos del país como Paysandú y Río Negro, “para dar una mano”, ya que hay zonas muy afectadas.

Tras escuchar varios planteos de vecinos damnificados -algunos de ellos desesperantes- el presidente planteó a los jerarcas que lo estaban acompañando en ese momento que es necesario “desburocratizar” la ayuda para que alcance de forma más inmediata. “Esto tiene que llegar rápido, no puede haber demoras, ni papeleos, ni nada”, dijo Orsi ante los vecinos, los jerarcas y los medios de prensa.

Las autoridades visitaron los barrios Caballero, Artigas, Nuevo Uruguay y Andresito. Luego, mirando al intendente de Salto, Carlos Albisu, el mandatario afirmó que la coordinación con el gobierno de Salto era “espectacular”, lo que según Orsi “asegura el éxito” de la coordinación de los trabajos que se vienen realizando entre gobierno nacional y departamental.

En su recorrida a pie y en calles con barro por las lluvias que no amainaron en todos estos días, el presidente iba recibiendo reclamos y planteos de los vecinos. El presidente expresó que estaba “asombrado” por la magnitud del episodio climático que dejó a cientos sin hogar y a miles sin energía eléctrica. También hubo que lamentar la muerte de una mujer de 49 años que iba en moto y fue golpeada por una estructura metálica en plena tormenta.

Se fue con el viento. El techo de la empresa de indumentaria Invencible voló varios metros y cayó sobre dos viviendas a 50 metros. Foto: Hugo Lemos.

“Necesitamos que usted venga al barrio y vea cómo se vive, hay necesidades de todo tipo, y ahora con esto de la tormenta más aún, precisamos que venga y nos ayude”, le planteó una vecina que se identificó como del barrio Andresito II, una zona periférica de la ciudad.

Tras esto, Orsi se dirigió a la zona de chacras para ver de primera mano la situación que atraviesan los granjeros. “Yo vengo de una zona granjera, conozco y sé perfectamente lo que se sufre cuando se pierde todo. Por eso, mañana (por este martes) va a venir el ministro (Alfredo) Fratti, para recorrer la zona y ver cómo encarar todo lo que se viene”.

En este sentido, Orsi le transmitió a Albisu y al subsecretario de Ganadería que se deben “identificar tres cosas: una es la producción, otra cosa son los dueños de la producción y otra son los laburantes”. “Tenemos que contemplar a todos, pero tenemos que ver las urgencias”, les afirmó.

Asimismo, Albisu añadió que en ese barrio existía “gente afectada por la tormenta que ahora también está siendo afectada en su trabajo porque laburan en las chacras, y hay que darles prioridad”.