Jerarca del Mides respondió a Bordaberry, quien denunció una "trampa" en transferencias por pobreza infantil

El nuevo sistema de transferencias monetarias que el gobierno incluyó en el proyecto de Rendición de Cuentas que actualmente se debate en la Cámara de Diputados sigue dando que hablar. Algunos actores de la oposición han cuestionado que, de aprobarse como fue redactado el texto, las familias con niños pobres que sean beneficiarias del nuevo programa —que unifica los distintos planes y aumenta el monto de las transacciones— no quedarán obligadas a enviarlos a la escuela para no perder la prestación, así como no habrá una trazabilidad para saber en qué gastan el dinero. Pero en los últimos días el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry denunció "una trampa".

La "trampa" a la que refiere el senador la comentó el pasado miércoles en diálogo con El País: dijo que los beneficiarios del nuevo programa podrán acceder al dinero en efectivo y, al hacer compras, no estarán exentos del pago de IVA como sí lo están cuando pagan hoy con la Tarjeta Uruguay Social (TUS).

"Cuando compran con la TUS no se paga el IVA, pero ahora, como quiere hacer el gobierno, los beneficiarios van a pagar IVA, con lo que se les dará un aumento por un lado pero se les sacará por el otro", lamentó el líder de Vamos Uruguay. En un video que publicó al día siguiente, habló de una "trampa del Frente Amplio con las transferencias" porque el dinero "te lo da por un lado y te lo saca por otro". "Le están poniendo el IVA a la asistencia a la pobreza", lanzó.

Bordaberry ahondó en su acusación este lunes en diálogo con En Clave País. Dijo que el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, quiere "combatir la pobreza estadística" y que "esa es la diferencia" entre el gobierno y la oposición: "Nosotros no combatimos la pobreza estadística, combatimos la pobreza de base".

Haciendo uso en efectivo de la ayuda económica en los distintos comercios, "te está entrando más dinero pero te lo sacan a través del IVA", dijo el senador, quien consideró "una barbaridad" este asunto. También dijo que dando la ayuda en una tarjeta "solamente la pueden gastar en determinadas cosas", y si bien reconoció que "las madres con los hijos son las mejores administradoras, por lejos, a veces aparecen otros actores", en general hombres, que usan el dinero para beneficio propio. Por último, cuestionó la falta de la condición de enviar a los niños a la escuela para seguir entregando la ayuda social: "¿Dónde se vio que estemos discutiendo eso en Uruguay?".

Mides afirma que todas las compras con dinero de las transferencias pueden exonerar el pago de IVA

Juan Martín Fernández, director de Transferencias y Análisis de Datos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) respondió a esta versión de Bordaberry y aseguró que todas las familias que hagan uso de la ayuda económica podrán exonerar el IVA en sus compras porque podrán utilizar una tarjeta. En definitiva, explicó que el cobro en efectivo de la transferencia será una posibilidad pero no una obligación.

En diálogo con Informativo Sarandí (AM 690), Fernández señaló que la unificación de los distintos programas con la consecuente suba del monto de la transferencia para los hogares con niños pobres con el objetivo de reducir la pobreza infantil está relacionada con la "simplificación de la vida de las personas, sobre todo a las más vulnerables, que ya la tienen bastante complicada en su día a día".

En este contexto, contó que "hoy existen cuatro prestaciones que se unifican". La mayoría, vinculadas a asignaciones familiares, se pueden cobrar en una cuenta de banco, a través de una tarjeta llamada BPS Prestaciones o en efectivo a través de redes de cobranza. También está la TUS, "que no tiene una cuenta de banco asociada y tiene restricción porque se puede usar en un tipo de comercio" y que dejaría de utilizarse con el nuevo sistema. A partir del nuevo mecanismo, si se aprueba en ambas cámaras, "la familia elige por dónde cobrar". En caso de que elija cobrar en efectivo "obviamente no va a tener descuento de IVA" en sus compras.

"Pero si quiere tener el descuento de IVA se puede sacar vía tarjeta BPS Prestaciones, que tiene los mismos descuentos que la TUS, no se pierde ese derecho y no hay ninguna trampa", aseveró y añadió: "Si la persona elige cobrarlo en su cuenta de banco, tendrá los descuentos de cada una de las tarjetas pero no el descuento del IVA en general".

Pedro Bordaberry en entrevista con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli

Con respecto a las contraprestaciones que pide la oposición, Fernández explicó que se seguirá exigiendo la ida a la escuela pero, en caso de que no haya un cumplimiento, se retirará el 20% de la ayuda social, mientras el restante 80% será "incondicional".

Ya el ministro Oddone había dicho que un alto porcentaje de las transferencias sería incondicional porque "hay hogares en el extremo de la cola de peor distribución del ingreso, que tienen el arreglo familiar más complejo, que les impide cumplir con condiciones básicas como incluso que el niño asista a la escuela". En esta línea, había dicho que "si tú ponés una condicionalidad te quedás con la conciencia tranquila pero estás específicamente dejando afuera al extremo más vulnerable porque no tiene las herramientas básicas como para moverse".

Fernández, en tanto, aseguró que no hay elementos para controlar "el uso del dinero de las personas más vulnerables" porque "la gran mayoría de lo que gastan es en beneficio de sus familias", según "evaluaciones internacionales". Hay un "gasto muy alto en vestimenta, calefacción y alimentación, no gastan en cigarrillos o alcohol como se dice". "Eso no quiere decir que no haya casos", explicó el jerarca del Mides, pero "nadie sabe más en qué gastar para su familia que las personas, sobre todos las madres que son las jefas de hogar".

"Hoy la TUS no permite que una persona se pueda tomar un taxi un día que tiene una emergencia o que compre una chapa en una barraca si tiene que arreglar el techo", concluyó.