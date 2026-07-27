Bordaberry: "Es una falta de respeto pensar en las elecciones de 2029" y la “ayuda” que recibe Lacalle Pou

Pedro Bordaberry, senador del Partido Colorado, fue entrevistado este lunes en el streaming En Clave País y afirmó que hoy "es una falta de respeto pensar en las elecciones de 2029 en este momento", motivo por el que rechazó responder si a su entender la Coalición Republicana debería comparecer con un lema único o con sus partidos por separado.

"Tenemos un drama en seguridad pública y enormes problemas de economía y trabajo, ¿y voy a pensar en las elecciones de 2029? Ahora me tengo que concentrar en lo que hay que hacer. El otro día mataron a un niño de 12 años en venganza. Por eso es que la gente no ve liderazgo, porque te ponés a hablar de lo que te interesa a vos y no de lo que le interesa a la gente", indicó Bordaberry.

"Mi trabajo tiene que ser arreglar los problemas de los uruguayos y no pasarme cinco años viendo cómo puedo perpetuarme" añadió.

Consultado acerca de cómo ve el alejamiento circunstancial de Luis Lacalle Pou del escenario público, quien luego de su período presidencial ha tenido escasas apariciones, el senador colorado respondió que desde el gobierno y el oficialismo "lo están ayudando mucho".

"Ves el contraste de lo que está pasando ahora y lo comparás con él... 'Otros vendrán que bueno te harán'", deslizó Bordaberry, quien señaló que el expresidente "al no intervenir no genera tensiones, permite que se gobierne".

Bordaberry: "Negro es una persona bienintencionada pero es muy malo su plan de seguridad"

Bordaberry, quien está presentando su libro "¡Al trabajo y adelante!", donde cuenta la historia de Benito Nardone (Chico Tazo) con un prólogo escrito por Lacalle Pou, dijo que el gobierno debe modificar su estrategia de seguridad y que esto no depende únicamente del ministro del Interior, Carlos Negro.

"Negro es una persona bienintencionada, no quiero ir contra su persona", indicó, pero añadió que es "muy malo su plan de seguridad y muy mala su gestión hasta ahora".

Pedro Bordaberry en entrevista con En Clave País. Foto: DARWIN BORRELLI

"No se han dado cuenta en el gobierno del Frente Amplio de la gravedad de la situación. Si Negro no cambia la orientación hay que sacarlo porque lo que hay que cambiar es la orientación, de nada sirve sacar a Negro y que quien venga haga lo mismo que Negro", aseveró.

A su entender hay que trabajar en "dos grandes avenidas" para cambiar el rumbo de la seguridad pública. Uno implica renovar el sistema carcelario para disminuir la reincidencia. Para ello, dijo, el Instituto Nacional de Rehabilitación, que hoy está dentro del Ministerio del Interior, debe descentralizarse para dejar su "enfoque exclusivamente de seguridad" y pasar a uno de "reeducación y resocialización".

Por otro lado, en el combate al narcotráfico, dijo que hay que "cambiar los instrumentos legales" con los que hoy se cuenta. Uno de los aspectos sería "derogar el Código del Proceso Penal y volver al otro Código", el vigente hasta 2017, que tenía a los "jueces a cargo" de las investigaciones y no a los fiscales, como ahora. También dijo que hay que aprobar su proyecto de ley que crea la figura delictiva de "pertenencia a una organización criminal", lo cual implica que la sola identificación con una banda es motivo de pena: "No esperes a que el de la mafia salga a matar", expresó. A su vez planteó "tener otro tpo de lucha contra el ingreso de la droga" al país con "más aviones" y "más Ejército en la frontera", además de patrulleras oceánicas.

Pedro Bordaberry en entrevista con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli

También se mostró de acuerdo con el senador del Partido Nacional Javier García, quien planteó volver a discutir la habilitación de los allanamientos nocturnos, iniciativa que se plebiscitó dos veces en Uruguay y en ningún caso resultó aprobada. "Hay que ir a un plebiscito nuevamente", dijo Bordaberry, quien entiende que ahora podría aprobarse porque existe "un problema grave" en seguridad pública. De todas formas, quiere añadir a ese plebiscito algunas otras propuestas como la de "acortar" las licencias de los parlamentarios: "No puede ser que los legisladores nos vamos de vacaciones el 15 de diciembre y volvemos el 1 de marzo como los niños en la escuela".