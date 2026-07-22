Sanjurjo respondió a Bordaberry luego de que lo acusara de "ocultar" información: "No es necesario el show"

En un “hilo” de la red social X, el senador colorado Pedro Bordaberry criticó este miércoles la forma en la que el gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA), el también colorado Diego Sanjurjo, presenta datos del Ministerio del Interior sobre homicidios.

“Oculta, recorta y acomoda” información, y eso es “un patrón que se repite”, advirtió.

El líder de Vamos Uruguay ya había cruzado al asesor en seguridad en febrero pasado, cuando llamó a "volver a un observatorio independiente" para estudiar la criminalidad que funcione bajo la órbita del Instituto Nacional de Estadística (INE).

1/ El director de la AECA, Sanjurjo, viene manejando la información que está obligado a brindar. La oculta, la recorta, la acomoda. Y esto no es un exceso de un día: es un patrón que se repite. — Pedro Bordaberry (@PedroBordaberry) July 22, 2026

Compartiendo un recorte del programa de streaming Todo Un Tema (El Observador), Bordaberry señaló que el mismo Sanjurjo “reconoce” el comportamiento del que lo acusa: “Dice que hay información, como las tipologías de los homicidios, que no da ‘para que nadie saque conclusiones equivocadas’ (...) Eso no es transparencia, es tutela y ocultamiento”, apuntó.

Continuó con una placa del programa de streaming Todos Iguales (Dopamina) con la que, según el legislador, “quedó claro que Sanjurjo viene errando hace rato” con la información que brinda. “Dijo que los homicidios vinculados al narcotráfico eran el 6% en 2025, después el 31% en 2026, cuando la cifra es 57%. Números que no cierran entre sí”, sostuvo.

Por otra parte, Bordaberry acusó a Sanjurjo de elegir “arbitrariamente” las fechas con las que compara datos recientes de criminalidad. Dijo que el director de AECA usa la información correspondiente a 2018, año con mayor cantidad de homicidios, “para que cualquier porcentaje de aumento actual luzca más chico de lo que es” y así “esconder la tendencia real”.

Diego Sanjurjo, gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada del ministerio del Interior. Foto: Leonardo Mainé

Añadió que también compara las cifras de homicidios del primer semestre del 2026, “todavía sin depurar”, con las del mismo tramo de 2025, ya “depurado”. De esa forma, señaló, Sanjurjo “logra mostrar un aumento del 6,6%” en los homicidios “en lugar del 8 o 9% real”.

“Todo esto confirma algo que venimos planteando: la AECA debe pasar al INE, tal como se dispuso en el gobierno pasado y como figura en el propio programa de gobierno del Frente Amplio. No aceptar el problema es siempre el primer problema. No brindar la información, es aún peor. Iremos por la vía de la información pública”, sentenció.

Minutos después, Sanjurjo respondió: “Pedro, estás equivocado. Tenés mi número y podés responder a mis mensajes. No es necesario el show ni que hagamos el ridículo. Cuando quieras, podés venir a las oficinas de AECA y los técnicos te responden todas las dudas que tengas. Saludos”.