El último elefante de circo de Portugal ahora puede correr libre tras décadas de vida en cautiverio

El último elefante de circo en Portugal finalmente recibió su merecida jubilación después de 40 años de presentaciones. El animal fue llevado al primer santuario del país europeo dedicado a animales que fueron utilizados en espectáculos.

El pasado 30 de junio, la elefanta llamada Julie fue llevada a un santuario llamado Pangea, en la región portuguesa de Alentejo.

Julie pasó los últimos 40 años de su vida en un circo, después de ser capturada a fines de la década del 1980, según la agencia británica SWNS. Ahora, cuenta con 1.000 acres de campo abierto para correr y jugar en libertad en su hábitat natural.

La legislación que llevó al elefante a la libertad

El gobierno de Portugal promulgó en 2018 una prohibición de espectáculos con animales salvajes, pero la legislación entró en efecto recién en 2024. Tras una larga espera de 18 meses para conseguirle un nuevo hogar a Julie, el Santuario de Elefantes Pangea se puso en contacto con su antiguo propietario para albergarla en su campo, según Good News Network.

Julie es el primer elefante que llega al lugar, que es además el primero de su tipo en Europa.

La elefanta Julie en su nuevo hábitat. Foto: Pangea Trust.

El elefante ya disfruta de su nuevo hogar

De acuerdo con el mismo portal, el elefante proveniente del circo Víctor Hugo Cardinali se adaptó rápidamente a su nuevo entorno.

Desde el santuario señalan que harán todo lo posible para brindarle a Julie la mejor calidad de vida posible en esta nueva etapa.

El santuario para elefantes abarca unas 1.000 acres y espera albergar hasta 30 ejemplares en un futuro. De momento, sin embargo, su capacidad es limitada.

La primera acompañante de Julie puede ser Kariba, una elefanta que también tiene alrededor de 40 años y proviene de un zoológico de Bélgica, donde permanece en cautiverio, señala el medio citado.

El santuario Pangea pertenece a una organización benéfica independiente que recibe donaciones para Julie. "Hemos estado trabajando para llegar a este momento durante años; gracias a todos los que han formado parte de este camino y nos han ayudado a conseguirlo", agradeció el santuario en su página web.