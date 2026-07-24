Veterinario: "A los gatos negros se les relaciona con la brujería, pero en realidad son los más cariñosos"

Las leyendas y los mitos suelen posicionar a los gatos negros como seres que atraen mala suerte y desgracias, pero la realidad no podría estar más alejada de esos relatos, según el veterinario Carlos Gutiérrez.

El especialista en animales compartió características del comportamiento de los felinos negros para intentar disipar algunos de los prejuicios que, según El Español, siguen perjudicando su adopción incluso en la actualidad.

A pesar de la percepción negativa que existe, los gatos negros se distinguen por ser muy cariñosos, explicó el veterinario, agregando que tienden a ser especialmente cercanos a las personas y que suelen buscar el contacto, además de disfrutar de recibir afecto.

Aunque en algunos casos pueda haber ejemplares que muestran cierta reticencia al contacto con los humanos en un principio, habitualmente con animales que disfrutan de la interacción una vez que establecen confianza. Carlos Gutiérrez además argumenta que la visión negativa hacia los gatos negros no está fundamentada por ningún dato verídico, sino que surge de creencias antiguas que se fueron propagando a lo largo de la historias. Durante siglos, se ha trazado un nexo entre los gatos negros y la brujería o la mala suerte, afirmaciones que siguen influyendo en cómo son vistos por los humanos.

De dónde vienen los mitos negativos sobre los gatos negros

El veterinario explica que las supersticiones sobre los gatos negros tienen su origen en antiguas creencias de los pueblos celtas de Escocia e Irlanda. En ese contexto surge la leyenda del Cait Síth, un gran felino negro con una mancha blanca en el pecho al que se le atribuían poderes sobrenaturales.

Según esa narración, se creía que esta criatura podía robar el alma de los difuntos antes de que fuera reclamada por los dioses. Por esa razón, durante los velatorios se evitaba que los gatos se acercaran al cuerpo y se implementaban distintas estrategias para distraerlos, como cantar, proponer acertijos o usar hierba gatera en la casa, excepto en la habitación del fallecido.

Gato negro. Foto: Canva.

La tradición también vinculaba al Cait Síth con la festividad celta del Samaín, cuando las familias dejaban leche en la puerta para evitar maldiciones. A estas creencias se sumaba la idea de que las brujas podían transformarse en gatos negros hasta ocho veces, pero que una novena transformación las convertiría definitivamente en felinos.

¿Existe una relación entre el pelaje de los gatos y su comportamiento?

Un estudio de la Universidad de California en Davis encontró asociaciones estadísticas entre el color del pelaje de los gatos y la frecuencia de conductas agresivas en el hogar, aunque sin establecer una relación causal directa, según informó el diario El Tiempo (GDA). Los resultados, de acuerdo con ese medio, abren la puerta a analizar el posible rol de la genética en el temperamento felino.

Entre los datos relevados, se detectó que los gatos naranjas y los de patrones bicolores —como combinaciones de blanco con negro o gris— presentaron mayores niveles de agresividad hacia las personas en el ámbito doméstico. En cambio, los de pelaje uniforme, como negro, blanco o gris, tendieron a mostrar conductas más estables en la convivencia diaria, siempre según consignó El Tiempo.

Gato negro en la oscuridad. Foto: Canva.

No obstante, las diferencias por color fueron poco relevantes en situaciones de manejo, como visitas al veterinario o traslados. Además, especialistas señalaron que el factor clave en el comportamiento de los gatos es la socialización temprana con humanos, por encima de cualquier rasgo físico, tal como recogió El Tiempo.