La alergia a los gatos no la provoca el pelo: la proteína responsable que explica por qué aparece

Muchas personas creen que la alergia a los gatos se debe a su pelo, pero la evidencia científica muestra que el verdadero desencadenante son ciertas proteínas que producen estos animales.

La principal es la Fel d 1, presente en la saliva y en las glándulas sebáceas. Cuando el gato se acicala, esta proteína queda sobre el pelaje y luego se dispersa por el ambiente, donde puede ser inhalada o entrar en contacto con los ojos y las vías respiratorias.

Por eso, el pelo actúa únicamente como un vehículo de los alérgenos y no como la causa de la reacción. Incluso los gatos con poco pelo o sin pelo pueden provocar alergia. Un estudio publicado en la revista científica Oxford Academic señala que la proteína Fel d 1, producida de forma natural por los felinos, es la principal responsable de estas reacciones alérgicas.

Gato. Foto: Pixabay

Por qué el pelo no causa la alergia

Aunque suele asociarse el problema al pelaje, la reacción del sistema inmunológico se produce frente a proteínas microscópicas que se adhieren al pelo y se dispersan fácilmente por la casa.

Entre las principales características de estos alérgenos se destacan:

- El pelo no provoca alergia por sí mismo, sino que transporta las proteínas alergénicas.

- Las partículas pueden permanecer suspendidas en el aire durante varias horas.

- La proteína también se deposita sobre muebles, alfombras, ropa y otras superficies del hogar.

- Incluso los gatos con poco o ningún pelo producen Fel d 1.

- La exposición puede ocurrir aunque no exista contacto directo con el animal.

Cómo reducir la exposición a los alérgenos

Tener alergia a los gatos no implica necesariamente dejar de convivir con ellos. Existen medidas que ayudan a disminuir la cantidad de alérgenos en el ambiente y a controlar los síntomas.

Gato sobre el teclado Imagen creada por Chat GPT

Los especialistas recomiendan:

- Limpiar la casa con frecuencia, especialmente alfombras, sillones y otras superficies donde puedan acumularse partículas.

- Ventilar los ambientes todos los días.

- Evitar que el gato ingrese al dormitorio.

- Lavarse las manos y, si es necesario, cambiarse de ropa después de manipular al animal.

- Utilizar purificadores de aire con filtros HEPA para reducir la presencia de alérgenos.

- Consultar con un médico para evaluar tratamientos como antihistamínicos o inmunoterapia, según cada caso.

En base a El Tiempo/GDA