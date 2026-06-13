Premium, holístico o gourmet: la verdad detrás de las etiquetas comerciales para el alimento de las mascotas

Elegir el alimento para perros o alimento para gatos puede parecer una tarea sencilla, pero se trata de una decisión fundamental para garantizar la salud de las mascotas y su bienestar a largo plazo. Basar la elección únicamente en el precio o en la apariencia del envase puede llevar a errores que afecten la calidad de vida del animal. Por eso, comprender la tabla nutricional y los ingredientes es clave para seleccionar una opción adecuada.

La importancia de leer la tabla nutricional

Muchos tutores desconocen cómo interpretar la información nutricional presente en los envases o subestiman su relevancia. Sin embargo, esta información es una de las herramientas más valiosas para determinar si un alimento balanceado para mascotas cubre realmente las necesidades del animal.

No es necesario ser un especialista en nutrición veterinaria para entender los conceptos básicos. Basta con conocer algunos criterios esenciales que permitan elegir el producto más adecuado según las características particulares de cada mascota.

Al igual que sucede con los alimentos destinados al consumo humano, los alimentos para mascotas incluyen una lista de ingredientes y una tabla con sus valores nutricionales. No obstante, los parámetros para evaluar un producto son diferentes, ya que perros y gatos poseen requerimientos nutricionales específicos.

Las necesidades nutricionales cambian según cada mascota

Imagen: Easy Peasy AI.

Las necesidades alimentarias de los perros y los gatos varían de acuerdo con factores como la especie, la edad, el tamaño, el nivel de actividad física, la condición corporal, el estado reproductivo y la presencia de enfermedades.

Por esta razón, un cachorro en crecimiento no debe recibir la misma alimentación que un animal adulto, esterilizado, geriátrico o con alguna condición de salud particular.

Componentes clave de la tabla nutricional

Proteína

La proteína es uno de los nutrientes más importantes en la alimentación de las mascotas. Su función principal es mantener la masa muscular, favorecer la reparación de tejidos y participar en múltiples procesos vitales. En los gatos, además, resulta indispensable debido a que son carnívoros estrictos.

Sin embargo, una mayor cantidad de proteína no siempre significa una mejor calidad. También deben evaluarse aspectos como el origen de la proteína —carne, pollo o pescado—, su calidad, digestibilidad y adecuación a la etapa de vida del animal.

Los cachorros requieren niveles más elevados de proteína para el desarrollo de tejidos, órganos y huesos, mientras que en los animales adultos este nutriente contribuye al mantenimiento de la piel, el pelaje y el sistema inmunológico.



Grasas y ácidos grasos

Las grasas aportan energía y son esenciales para la obtención de ácidos grasos, fundamentales para conservar una piel sana y un pelaje brillante. Además, permiten el transporte de vitaminas liposolubles dentro del organismo.

Gato descansa relajado con su dueña. Foto: Freepik.

Durante las etapas de crecimiento, el requerimiento de grasa suele ser mayor. En cambio, en mascotas con sobrepeso, obesidad o de edad avanzada, es recomendable controlar cuidadosamente su consumo. Actualmente existen opciones de alimentos bajos en grasa diseñadas para animales con necesidades específicas.



Fibra

La fibra desempeña un papel importante en la salud digestiva. Favorece el tránsito intestinal, ayuda a prevenir problemas como el estreñimiento o la diarrea y contribuye al control del peso corporal.

Además, una adecuada ingesta de fibra puede colaborar en la reducción del riesgo de determinadas enfermedades digestivas, incluyendo algunas patologías del colon.



Humedad

La humedad indica la cantidad de agua presente en el alimento después de su procesamiento. En términos generales, un mayor porcentaje de humedad implica una menor concentración de nutrientes por unidad de peso.

Por ello, este valor debe analizarse junto con el resto de los componentes nutricionales para obtener una visión completa de la calidad del producto.



Cenizas

El valor de cenizas representa la cantidad total de minerales presentes en el alimento. Aunque el término puede generar confusión, se trata de un indicador importante para conocer el aporte mineral del producto.

Estos minerales son esenciales para la salud de los huesos, músculos, nervios, visión, sistema inmunológico y pelaje de las mascotas.



Calorías

Las calorías reflejan la cantidad de energía que aporta el alimento y constituyen uno de los aspectos más relevantes para prevenir el sobrepeso y la obesidad en perros y gatos.

Cuando una mascota consume más calorías de las que gasta diariamente, el exceso energético se almacena en forma de grasa corporal. Por eso, además de controlar la ración diaria, es fundamental considerar las calorías aportadas por premios, snacks y golosinas.

Asimismo, los tutores deben prestar atención a los cambios de marca, ya que distintos productos pueden tener densidades calóricas muy diferentes.

¿Qué significan términos como natural, premium o holístico?

Foto: Commons.

Actualmente es común encontrar productos etiquetados como natural, holístico, premium, superpremium, gourmet o balanceado. Sin embargo, en muchos casos estos conceptos tienen principalmente un valor comercial y no necesariamente reflejan diferencias nutricionales significativas.

Por ello, más allá de las estrategias de marketing, lo verdaderamente importante es revisar la composición nutricional, los ingredientes y la adecuación del alimento a las necesidades específicas de cada mascota.

Cuidado con las dietas de moda

Los especialistas también recomiendan ser cautelosos con las dietas difundidas en redes sociales, como las dietas sin granos, las dietas crudas, las dietas caseras o aquellas promocionadas como “más naturales”.

Cuando estas alternativas no son formuladas por un profesional especializado en nutrición veterinaria o no se elaboran bajo estrictos controles de higiene y trazabilidad, pueden provocar deficiencias nutricionales y favorecer la aparición de enfermedades.

Por ello, antes de modificar la alimentación de una mascota, siempre es aconsejable consultar con un médico veterinario que pueda evaluar sus necesidades específicas y recomendar la mejor opción alimentaria.