Descubrí si tu perro es zurdo o diestro observando la primera pata que adelanta al iniciar la marcha

El comportamiento de los perros sigue despertando la curiosidad de veterinarios y dueños de animales de compañía. Más allá de interpretar sus ladridos, gestos o posturas, existe una característica física y neurológica que muchas veces pasa inadvertida: la lateralidad.

Al igual que ocurre con los seres humanos, los perros pueden desarrollar una preferencia por utilizar un lado de su cuerpo con mayor frecuencia que el otro. Esto permite clasificarlos como perros diestros o perros zurdos, según cuál sea su lado dominante.

A diferencia de la población humana, donde predominan ampliamente las personas diestras, en los perros la distribución de la lateralidad es mucho más equilibrada. Según datos difundidos por especialistas en medicina veterinaria, aproximadamente la mitad de los perros son diestros y la otra mitad son zurdos.

Perro en el balcón de un apartamento. Foto: Canva.

Cómo saber si un perro es diestro o zurdo

Identificar cuál es la extremidad dominante de un perro es una tarea sencilla que puede realizarse en casa observando algunos de sus comportamientos habituales. Para determinar si la mascota tiene preferencia por el lado derecho o izquierdo, se recomienda repetir varias veces las siguientes pruebas:

1. Observar con qué pata comienza a caminar

Durante el paseo diario o cuando el animal empieza a moverse después de permanecer quieto, conviene prestar atención a cuál es la primera pata delantera que adelanta. Si repite el mismo patrón con frecuencia, esa extremidad podría ser la dominante.

2. Utilizar un juguete interactivo

Otra forma de evaluar la lateralidad en perros consiste en ofrecer un juguete interactivo con comida en su interior. Al intentar extraer el alimento, es posible observar con cuál de sus patas sostiene, toca o manipula el objeto de manera repetida.

3. Pedirle que dé la pata

Si el perro conoce la orden de dar la pata, basta con repetir el ejercicio varias veces y registrar cuál de las dos extremidades ofrece con mayor frecuencia. Esa repetición puede indicar cuál es su lado dominante.

¿La lateralidad influye en el comportamiento del perro?

Hombre con un perro Freepik

La lateralidad no solo representa una curiosidad relacionada con el funcionamiento del cerebro, sino que también suele vincularse con determinados rasgos del temperamento del perro. Dentro del ámbito del bienestar animal, existe la creencia de que los perros diestros tienden a mostrar un comportamiento más tranquilo, equilibrado y estable en su vida cotidiana.

En cambio, los perros zurdos suelen asociarse con un perfil más activo, reactivo y sensible a los estímulos del entorno. Aunque estas características no determinan por completo la personalidad de cada animal, conocer la lateralidad puede ayudar a comprender mejor sus respuestas y adaptar las rutinas de juego, entrenamiento y convivencia. Observar estos patrones permite a los dueños conocer mejor a sus animales de compañía y responder de forma más adecuada a sus necesidades, favoreciendo tanto su bienestar como una mejor relación con la familia.